L’alcalde, Joan Ribó, ha visitat este matí les obres de rehabilitació de l’immoble, que serà adequat com a Centre d’Interpretació de la Memòria Històrica del barri





«És el símbol de la regeneració del Cabanyal, de la modernització i recuperació del barri alhora que es mantenen les seues arrels i la seua trama urbanística, i s’allunya d’un procés de destrucció planificat per l’anterior govern. Queda molt per fer, però este és un símbol que estem fent moltes coses i que les coses avancen». L’alcalde de València, Joan Ribó, ha destacat d’esta manera la importància de la recuperació de l’Escorxador del Cabanyal, que serà habilitat com el futur Centre d’Interpretació de la Memòria Històrica del barri. Ribó, acompanyat de la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Gloria Tello, ha visitat este dilluns les obres pràcticament concloses de rehabilitació de l’edifici.

L’actuació ha suposat una inversió municipal de quasi 500.000 euros. L’edifici està situat al carrer de Sant Pere, i s’alça sobre dos parcel·les situades en els números 35 i 37 (la parcel·la núm. 37 és propietat de l’Ajuntament i la 35 és propietat de Pla Cabanyal, que va autoritzar l’ocupació del sòl per part de l’Ajuntament mentre es tramitava la permuta). Esta va ser una de les primeres accions que el Govern de la Nau va projectar per al Cabanyal. Precisament, l’antic escorxador del barri, un edifici de marcat valor històric i cultural, hauria sigut un dels que, inevitablement, s’haurien derrocat d’aplicar-se el derogat Pla Especial de Reforma i Protecció Interior (PEPRI) d’este barri, que preveia la prolongació de l’avinguda Blasco Ibáñez fins a la mar.

L’edifici va ser construït l’any 1910, i a més del seu valor patrimonial històric, suma, en la seua història recent, haver sigut la seu de l’entitat cívica Salvem el Cabanyal, entre altres. La nova dotació pública, a la qual també es podrà accedir pel carrer Lluís Despuig, comptarà amb 356 metres quadrats construïts, distribuïts en dos plantes. La primera albergarà, entre altres servicis, un espai multiusos i un altre per a exposicions. En la segona planta es trobarà una sala de consultes. Tal com ha explicat l’alcalde, Joan Ribó, «l’edifici albergarà un centre d’interpretació de la història del Cabanyal i de tota la vida del barri i, al temps, s’inclouen molts espais que podran ser utilitzats per diferents entitats ciutadanes».

Ribó ha destacat també que hi ha nombroses persones investigadores d’àrees com arquitectura, urbanisme o sociologia de diferents llocs que s’han interessat i continuen interessant-se pel Cabanyal, «i volem donar-los un lloc on puguen accedir a tot el material disponible, així com al material que han aportat diferents i destacats professionals, i als elements històrics que inclourem en este centre».

Quant a l’actuació de rehabilitació, s’ha aconseguit conservar bona part de la teulada i la zona superior de l’immoble, així com alguns elements decoratius (taulells). Pitjor estat presentava el bigam de fusta, que es trobava molt deteriorat. En conjunt, s’ha rehabilitat el cos principal de l’immoble i s’han derrocat els annexos ‘impropis’, de manera que s’ha recuperat la volumetria original amb pati central. A més, l’actuació ha cuidat de mantindre les particularitats de les construccions del Cabanyal, com la ventilació creuada i l’accés des del carrer, així com elements d’ús més recent». En definitiva, ha conclòs l’alcalde Joan Ribó, «hem aconseguit una edificació que recorde el passat i que estiga d’acord amb les necessitats i demandes actuals».

Els continguts del nou arxiu que es disposaran en l’edifici de l’antic Escorxador, inclouran aspectes de la història i evolució històrica dels barris del Cabanyal-Canyamelar, i del seu patrimoni, tant civil (Balneari de les Arenes, grup d’habitatges Mare de Déu del Castell, Hospital Sant Joan de Déu, Drassanes, Casa dels Bous o l’Edifici de Rellotge…), com a industrial (Llotja dels Pescadors, l’Escorxador mateix, o els Coberts del Port), i religiós (les esglésies de La nostra Senyora dels Àngels, La nostra Senyora del Rosari o Santa María de la Mar), entre d’altres.

Així mateix, s’inclourà informació sobre les seues festes i celebracions (com la Setmana Santa Marinera o Sant Joan), sobre els seus diferents espais culturals (Museu de l’Arròs, Casa-Museu de Blasco Ibáñez, Teatre El Musical, Teatre la Estrella o La Fàbrica de Gel…), les seues platges, visites guiades, o sobre les iniciatives de desenvolupament actual i futur, com la Marina de València.