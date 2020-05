mb la retirada de l’asfalt de la plaça de l’Ajuntament «apareix la memòria, el sòl de pedra rodada per on circulava el tramvia». Els treballs previs a la seua conversió en zona de vianants conclouen dilluns

La plaça de l’Ajuntament comença la seua conversió en una gran zona per a vianants i ja està tancada al trànsit. Des d’este matí les contractes municipals de Manteniment d’Infraestructures i el Servici de Mobilitat Sostenible treballen amb la retirada dels semàfors per a substituir l’asfalt «sobre el qual, fins ara, circulaven i manaven els cotxes, per un altre, en què es posa en primer pla a les persones». «I amb estos treballs previs de les obres de la conversió en zona de vianants, comença la recuperació de l’espai públic de la plaça més important de València per a la ciutadania», ha celebrat hui l’alcalde de València, Joan Ribó, en ressaltar el «simbolisme significatiu» de la intervenció que ha començat hui i conclourà el pròxim dilluns.

«Es tracta de la primera intervenció del projecte definitiu de reurbanització d’este emblemàtic espai de la ciutat que anàvem a dur a terme el passat 23 de març i es va quedar paralitzada per l’Estat d’Alarma decretat per combatre el coronavirus», ha recordat l’alcalde, que també ha explicat que esta actuació «s’emmarca en una política de canvi de model de ciutat per aconseguir una València per a les persones, més sostenible i saludable» Entre els treballs previstos per als pròxims dies, es renovarà l’asfalt i s’habilitarà la senyalització i mobiliari urbà que permetran delimitar els 12.000 m² de nou espai que recuperaran els vianants. També s’habilitarà el futur carril d’autobús per on circularà la nova línia C1-Centre Històric, que en estos moments està desviada per Poeta Querol.

«En definitiva, estem en un moment important perquè la plaça que, fins a este moment havia sigut una rotonda per als cotxes, serà fonamentalment per a vianants», ha reiterat Ribó, després d’aclarir que esta obra «s’ha posat en marxa amb alegria, amb la convicció que la immensa majoria dels valencians donen suport a esta iniciativa, i amb consonància amb totes les grans ciutats europees que aposten per unes urbs saludables i sostenibles, amb més espai públic per a les persones que caminen i el transport públic». L’alcalde també ha manifestat la necessitat “d’adaptar València a un nou context en què l’espai públic ha de ser concebut com un espai de seguretat per a la ciutadania en termes de salut, també pel que fa a les seues dimensions. Per això estem treballant en diferents projectes en els barris de la ciutat amb l’objectiu de redimensionar l’amplitud d’este espai públic i fer-lo més amable per al trànsit a peu, que és la principal manera de moure’s dels veïns i veïnes de València”.

Joan Ribó ha fet estes declaracions, acompanyat dels vicealcaldes Sandra Gómez i Sergi Campillo, i el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, al terme de la Comissió de Seguiment de la crisi de la COVID-19, a la plaça de l’Ajuntament, en el punt on s’han trobat les antigues vies del tramvia. A este respecte, durant la compareixença, l’alcalde ha reflexionat que «amb estos treballs apareix la memòria de la ciutat, el sòl de pedra rodada per on circulava el tramvia».

FASES DEL TREBALL

Concretament, hui s’ha iniciat el procés de fresat. Està previst que en els pròxims dies es realitze la renovació de l’asfalt, la modificació de la planta viària (amb repintat, semaforització, etc.) i una acció de senyalització del nou repartiment espacial amb mobiliari urbà. També es col·locaran els separadors del nou carril d’autobús per a la nova línia C1 Centre Històric, la línia que circularà pel carrer de la Pau fins a la plaça de l’Ajuntament, fent una parada en la plaça de la Reina, «amb vehicles híbrids o elèctrics per a reduir les emissions contaminants de la flota».

Per la seua banda, la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, ha recordat que l’actuació s’emmarca en el projecte municipal de València Ciutat de Places perquè « la recuperació de l’espai públic per als caminants siga una realitat». Pel que fa a les fases de conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament, ha manifestat que, segons les estimacions, «la plaça estarà llesta per a dilluns que ve, que serà el primer dia de la primera fase de la desescalada». Gómez ha reconegut que serveix de punt de partida per a «començar a treballar en altres projectes entre els quals destaquen Pérez Galdós, Giorgeta o la plaça de Sant Agustí». «Volem accelerar eixos processos que ja teníem encaminats de recuperació d’espai públic perquè puguem caminar en condicions de seguretat», ha afegit.

Per part seua, el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, que davant les preguntes dels periodistes, ha recordat «la priorització del transport públic en altres esclaus de la ciutat com ara el carrer de Còlon, que ja hi ha estava en el Pla de Mobilitat que el Partit Popular», hi ha subratllat que «l’Ajuntament de València té totes les competències per a duplicar carrils d’autobusos, per a canviar línies…».«El que sí que era necessari era l’autorització de la Comissió de Patrimoni per a les obres de la plaça de l’Ajuntament i la tenim», ha concretat.

REMODELACIÓ EMT

Giuseppe Grezzi també ha informat de la posada en marxa de la nova xarxa d’autobús de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), que ha començat a funcionar amb total normalitat. Els nous itineraris permetran millorar la velocitat, regularitat i freqüència de totes les seues línies. A més, els autobusos municipals ja han estrenat el nou doble carril segregat d’ús exclusiu per al transport públic -EMT i taxis-. Així, la reordenació de la circulació al carrer Colón funciona ja amb plena normalitat.

Mentre duren les actuacions en la plaça de l’Ajuntament, EMT ha adaptat de manera provisional el recorregut de les línies C1, 6, 8 ,10, 11, 14, 19, 32, 35, 40, 70, 71 i 81. Este dispositiu provisional s’ha posat en marxa a primera hora de hui per a minimitzar l’impacte de les obres en el funcionament del servici de transport públic. «La menor afecció també té a vore amb la coincidència amb què s’han començat les obres amb la disminució del trànsit rodat de vehicles privats, a causa de l’Estat d’Alarma».

Amb tot, s’han instal·lat quatre punts informatius a la ciutat (Tetuan, Porta de la Mar, Xàtiva i plaça de l’Ajuntament) per a resoldre possibles dubtes a les persones usuàries sobre els canvis en la xarxa. També s’està informant a través de les xarxes socials, l’AppValència i el canal EMTV, on es difon informació singularitzada línia per línia.