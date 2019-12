Així li ho ha fet saber al president de la Diputació durant la seua visita a la localitat. També ha informat que l’Ajuntament ha cedit uns terrenys per a la construcció del nou col·legi

29 de d es embre de 2019 . L’alcaldessa de Castellnovo, Carmina Gil, ha informat el president de la Diputació, José Martí, que l’ajuntament necessita finançament per a protegir i posar en valor el castell de Beatriz de Borja, raó per la qual explorarà la possibilitat de concórrer a alguna de les línies de subvencions existents en la institució provincial. També ha mostrat la intenció de sol·licitar ajudes de l’administració autonòmica i del Govern d’Espanya a través del 1,5 cultural.

Així ho ha expressat en el transcurs de la visita que José Martí ha realitzat a la localitat, acompanyat pel diputat provincial de Desenvolupament Rural, Santi Pérez, i el president de la Mancomunitat de l’Alt Palància, Ramón Martínez.

Carmina Gil també ha comentat la importància que té per al municipi la construcció del nou col·legi, per a la qual l’ajuntament ha cedit uns terrenys.

A més, ha comentat el problema existent amb el camp de futbol de la Mina, el sistema d’aspersió del qual està molt deteriorat. Per aquesta raó, l’equip de futbol juga els seus partits com a local a Jérica, circumstància que acaba sent un problema «perquè els diumenges els partits de futbol suposen un al·licient per als pobles i solen congregar a moltes persones». L’equip de govern local creu que la millor solució seria posar gespa artificial, mesura que de moment no pot adoptar «pel seu alt cost, ja que suposa una inversió d’al voltant de 3.000 euros».