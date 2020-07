– Seran substituïdes per lamel·les d’alumini i les obres duraran al voltant de sis mesos

L’Arxiu del Regne de València ha iniciat les obres de reparació de les lamel·les de ciment de les dues façanes laterals que seran substituïdes per lamel·les d’alumini. El projecte, que finança el Ministeri de Cultura, s’ha adjudicat a l’empresa Contratas Vilor SL, per un import de 549.990 euros, i les obres tindran un termini d’execució de sis mesos.

L’edifici de l’Arxiu del Regne va ser inaugurat en 1965 amb un sistema de lamel·les laterals que evitava que canvis bruscos de temperatura pogueren afectar la documentació. Fa uns anys es van detectar problemes amb les lamel·les, i, atés que ara hi ha un sistema d’aire condicionat i ja no són necessàries, seran substituïdes per alumini, un material més manejable per a ser reparat en el cas que sorgisquen nous problemes.

L’Arxiu del Regne és un dels arxius més importants d’Espanya i d’Europa, i l’any passat va complir 600 anys. Per l’antiguitat, diversitat i volum dels seus fons, aquest gran depòsit documental constitueix un punt de referència únic per a la investigació històrica. Els seus més de 19.000 metres lineals de llibres i documents són consultats diàriament per estudiosos i estudioses de diferents països.

Va ser fundat en 1419 pel rei Alfons el Magnànim, i s’hi conserva documentació històrica i administrativa des del segle XIII fins als nostres dies, ja que, a més dels documents generats per les institucions de l’antic Regne de València, en l’actualitat l’arxiu continua rebent transferències documentals de l’Administració estatal referents a la província de València.

L’actual edifici va ser dissenyat per l’arquitecte valencià Joan Segura de Lago, i es va inaugurar en 1965. És el primer edifici d’arxiu de nova planta dissenyat seguint criteris moderns que es va construir a Espanya. Uns anys després, el mateix arquitecte va dirigir el projecte de construcció de l’Arxiu General de l’Administració de l’Estat a Alcalá de Henares.