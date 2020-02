«És la més important que l’Empresa Municipal de Transport ha fet en la seua història», afirma Giuseppe Grezzi

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha triat la parada Glorieta-Porta de la Mar de l’Empresa Municipal de Transport per a presentar la campanya que inclou 1.200 cartells informatius en 450 marquesines, el llançament de la nova web www.novaemt.es, informadors a peu de carrer i una campanya d’informació barri a barri, per a donar a conèixer la nova xarxa de l’EMT que entrarà en servici a partir del pròxim 23 de març, després de la conversió en zona de vianants de la plaça de l’Ajuntament. El pressupost de la campanya ascendís a 34.656 euros, quantitat en la qual estan incloses la idea creativa de la campanya, la impressió i col·locació de la informació en les marquesines, els 36.000 fulls de mà i 30.000 plans de la nova xarxa, el marxandatge i la web.

«És la campanya comunicativa més important que hem tingut fins ara, la més important que ha fet l’EMT en la seua història, en la qual des de tots els departaments s’ha treballat intensament per a informar de tots els detalls d’una nova xarxa que projecta a la ciutat de València al segle XXI», ha manifestat Giuseppe Grezzi. «És conforme al nou model en el qual apostem per una ciutat en la qual poder desplaçar-se en transport públic, poder caminar, poder anar amb bicicleta o en vehicle motoritzat. Però nosaltres treballem per a assegurar un transport públic de qualitat, i sobre eixa nova línia C1 i les noves línies que van pel centre, per el carrer Colón, la ciutadania ha de tindre tota la informació».

L’objectiu – segons ha assenyalat el regidor de Mobilitat Sostenible- «és que a partir del 23 de març tota la ciutadania, tots els usuaris i usuàries, coneguen el funcionament de la nova xarxa, de les noves oportunitats d’intercanvi que té, de quines opcions té per a arribar directament al centre de la ciutat o per a desplaçar-se des del centre als barris. Per això la comencem amb antelació, perquè tothom conega la nova xarxa, les característiques de les línies i recorreguts».

La campanya inclou la col·locació de 1.200 cartells informatius en unes 450 marquesines, perquè les persones usuàries puguen accedir fàcilment a tota la informació detallada sobre els canvis a la seua línia. Els materials inclouran informació sobre els nous recorreguts, les noves parades, el transbord amb la C1 o les connexions amb altres línies que ofereixen els bescanviadors. A més, als usuaris de les línies que canvien part del seu itinerari «els donem les noves opcions d’anada i volta».

«DIRECTA Al COR DE LA CIUTAT»

Grezzi ha informat igualment del llançament de la nova web: www.novaemt.es «per a proporcionar tota la informació sobre la nova xarxa de l’EMT amb un nou ‘geobuscador’” on l’usuari podrà planificar la seua ruta amb la nova xarxa. Així, la informació serà totalment accessible a tots els usuaris, que podran descobrir ells mateixos tots els detalls».

La campanya inclou un apartat específic per a la nova línia C1. «Llancem : una campanya específica sobre la C1 amb el lema ‘Directa al cor de e València’ (són 5 cartells amb imatges diferents amb el mateix lema). L’objectiu és que totes les persones usuàries coneguen la nova línia que a partir del 23 de març ens portarà a les places de la Reina i l’Ajuntament, que ja serà zona per a vianants». «La C1 ens permetrà reviure, redescobrir i, en definitiva, tornar-nos a enamorar d’un centre més humà, menys contaminat i més saludable».

D’altra banda, des de dissabte que ve 15 de febrer fins al 5 de març, un autobús de l’EMT recorrerà tots els barris de València per a informar les persones usuàries dels canvis que afecten les seues línies. «Disposarem de tres informadors que al matí i de vesprada oferiran informació personalitzada als usuaris sobre els seus trajectes en bus i distribuiran material informatiu sobre la nova xarxa».

Paral·lelament es difondrà tota la informació a través dels canals habituals. En concret, en el canal EMTV (que arriba a més de 330.000 usuaris cada dia) es proporcionarà informació detallada i segmentada de tots els canvis, línia per línia. Mentre els usuaris i usuàries viatgen en bus, podran informar-se dels canvis que afecten la línia en la qual es troben en aqueix moment i conèixer les opcions de transbord amb la C1 per a poder arribar al «Cor de la ciutat».

Un equip de 60 informadors, coneguts com a «jaquetes roges», realitzaran tasques informatives als carrers en Falles i en els primers dies de funcionament de la nova xarxa, per a informar els usuaris sobre totes les novetats. Estaran repartits en punts importants i estratègics de la ciutat per a poder assistir al màxim nombre de persones.

En esta compareixença davant els mitjans de comunicació, el gerent de l’EMT, Josep Enric García Alemany, ha informat dels canvis que afectaran les línies nocturnes, el recorregut de les quals finalitza actualment en la plaça de l’Ajuntament. Amb la seua conversió en zona per a vianants, a partir del 23 de març les línies nocturnes acabaran en la zona del bescanviador Xàtiva-Estació del Nord. Les línies N1, N2, N6, N8, N9 i N10 arribaran a Marqués de Sotelo. La N3 i N7 a Sant Pau i la N4 i N5 al carrer Xàtiva. A més, la N89 s’integrarà en la 89 i la N90 en la 90. Per tant, la línia 89 i la 90 passaran a circular també a la nit.