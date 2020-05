José Martí ha participat aquesta vesprada en la Comissió de Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, on ha defensat el paper de les entitats locals per a impulsar la reconstrucció econòmica dels territoris

6 de maig de 2020 Reforçar i posar en valor el paper de les diputacions provincials en la desescalada de la pandèmia per la COVID-19 és un dels reptes que s’han marcat aquesta vesprada els membres de la Comissió de Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en una reunió per videoconferència que ha comptat amb la presència del president de la Diputació de Castelló, José Martí.

Les entitats locals, com ha quedat reflectit hui en una reunió coordinada pel president de la FEMP, Abel Caballero, han unit forces en defensa de l’autonomia local per a fer front a l’emergència sanitària i posar els vímets per a la recuperació econòmica i social de les províncies. A més, incideixen en què el compromís i l’esforç realitzat durant la crisi sanitària pels governs provincials, segons han consensuat en un document, enalteix la seua capacitat en l’organització i gestió eficaç de tots els recursos disponibles, ordinaris o extraordinaris, aconseguint la seua resposta fins i tot més enllà de les seues estrictes competències.

José Martí, després de la reunió, ha explicat que «tots tenim clar que cal salvaguardar l’autonomia local pel que fa a la decisió incondicionada d’utilització dels recursos propis procedents del superàvit i dels romanents acumulats», alguna cosa que reclamen els ajuntaments de la província de Castelló i que defensa el president de la Diputació, qui ha aprofitat per a tornar a traslladar la petició de moratòria per a les institucions que han d’aplicar un Pla Econòmic Financer (PEF).

En aquest àmbit, en el transcurs d’aquesta comissió s’ha defensat que el Govern habilite un fons no reembossable per a les entitats locals similar a l’autonòmic que ha anunciat el Govern, en considerar que no tots els ajuntaments estan en la mateixa situació econòmica en cas que puguen fer ús de romanents i superàvit.

D’altra banda, s’ha posat damunt de la taula que la situació a la qual s’està havent de respondre amb mitjans públics ha demostrat, una vegada més, la qualitat dels recursos humans de les entitats locals, apuntant-se, no obstant això, que haurien de ser revisades tant el conjunt de disposicions que limiten la reposició, en el curt termini, com la planificació en un horitzó temporal més ampli.

Tots els representants defensen la necessitat de reformar la Llei de Contractes de l’Estat, ja que l’actual suposa un fre per a l’agilitat dels procediments en un context on és clau la rapidesa de reacció. A més, es plantejarà que no s’obligue a complir amb el sostre de despesa i l’estabilitat pressupostària, «perquè si les entitats locals han d’augmentar les seues actuacions econòmiques en un context on tindran menys ingressos, a ningú se li escapa les dificultats que això comportar a si no hi ha canvis en aqueix sentit», destaca José Martí.