Les categories escolars de cadets, infantils, alevins i benjamins començaran aquest cap de setmana la nova etapa del torneig. En les tres més majors hi haurà grups de competició i també d’iniciació, mentre que en els menuts, els benjamins, sols hi haurà grup de competició.

En les eliminatòries de la categoria cadet el Carraixet Tavernes Blanques jugarà en casa davant el Massamagrell A, mentre que el Vinalesa A ho farà front al Lanzadera Montserrat B. El Lanzadera Montserrat A tambe jugarà fora, en aquest cas davant l’Ajuntament de Beniparrell, mentre que el Vinalesa B rebrà al seu carrer de pilota del Massamagrell B. En la lligueta d’iniciació els participants seran Foios, Alfara del Patriarca, Algimia d’Alfara i Torrent.

Pel que fa a la competició dels infantils, l’Algimia d’Alfara i el Carburos Metalicos Massalfassar A protagonitzaran el primer quart de final, mentre que Vinalesa i Massamagrell jugaran en segon. Egyptrailer Riba-roja rebrà a l’Albalat dels Sorells, sent que el Lanzadera Montserrat A i Caixa Popular Pobla Vallbona tancarà les primeres eliminatòries. Alfara del Patriarca, Meliana, Massamagrell B, Massalfassar B i Torrent son les formacions que participaran en la lliga d’iniciació infantil.

Ja en la categoria aleví el grup de competició enfrontarà al Guerrer de Moixent amb el Vinalesa, al Meliana A amb l’Agroturia Massalfassar, i al Meliana B amb el Meliana C, en el que serà el derby comarcal de la categoria. Respecte a la vessant d’iniciació, seran Foios, Meliana D i Massamagrell B qui participen en la mateixa.

Per últim, els més menuts, els benjamins, disputaran directament les semifinals. En la primera d’elles seran Meliana i Torrent qui s’enfronten per una plaça en la final, mentre que l’altra serà per a l’equip que pase entre Massamagrell i Foios.

Les finals dels grups de competició tindran lloc el dissabte 1 d’agost pel matí, jugant-se en el carrer de pilota «Vicente Venancio» de Meliana.

La 45ª edició del Campionat Autonòmic de Galotxa, trofeu El Corte Inglés, tornarà a fer jugar a pilota valenciana a les escoles de galotxa.