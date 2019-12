Un recorregut de 3,3 quilòmetres ha omplit d’ambient festiu i solidari els carrers del Port de Sagunt amb corredors disfressats que han donat un total de 1.000 quilos d’aliments

El Port de Sagunt ha acollit la 23a Sant Silvestre Porteña que ha omplit de festa i solidaritat els principals carrers del nucli del Port de Sagunt, gràcies a l’organització del Club Deportivo Camp de Morvedre i la col·laboració de la Delegació d’Esports de l’Ajuntament de Sagunt.

Més de 1.900 persones han participat disfressades o amb roba esportiva els 3,3 quilòmetres del recorregut que tenien la Tinència d’Alcaldia com a eixida i meta de la prova. A més, esta prova ha tingut una funció social i inclusiva ja que es tractava d’una carrera solidària en col·laboració amb el Centre Solidari d’Aliments de Sagunt, al qual es donaran els 1.000 quilos d’aliments no peribles recollits per inscriure’s en la prova.

1 of 9 - +

La carrera ha comptat amb la participació de l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno, i del delegat d’Esports, Javier Raro, així com dels regidors de la Corporació Municipal, Javier Timón, José Manuel Tarazona, Guillermo Sampedro, Cosme Hernández i Sergio Muniesa. Les regidores María José Carrera, Natalia Antonino i Asun Moll també han estat presents en la celebració d’esta competició festiva i solidària. Una vegada han arribat tots els participants a la meta, l’alcalde i els regidors han entregat els premis al primer classificat masculí, Frances Cabrero, i a la primera classificada femenina, Luna Escrich, així com a les 3 millors disfresses individuals i grupals.

A més, des de les 18.30 hores, els Emissaris Reials s’han situat a les portes de la Tinència d’Alcaldia per a recollir les cartes de tots els xiquets i xiquetes que s’han acostat i perquè pogueren fer-se fotos asseguts en els trons.