La regidora Elisa Valía, junt amb l’alcalde Joan Ribó, ha presentat els resultats de DecidimVLC, procés participatiu «pel que la ciutadania avala per una ciutat més amable, verda i sostenible»

Més de 20.000 persones (4.000 més que l’anterior edició) s’han involucrat en el procés participatiu DedicimVLC que ha impulsat un total de 21 projectes d’inversió (5 a instàncies de l’Ajuntament i 16 a proposta de la ciutadania) «per aconseguir una València més amable, verda i sostenible», segons ha informat hui la regidora de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, Elisa Valía. Entre estes iniciatives, ha destacat la d’instal·lar màquines per incentivar el reciclatge d’envasos. Es desenvoluparà com un projecte pilot en 16 ubicacions de la ciutat, amb un pressupost de 160.000 euros.

En total, la ciutadania ha decidit la inversió de 8 milions d’euros del Pressupost Municipal amb un procés que, segons ha considerat la regidora, «ha sigut molt positiu, tant en termes de participació com en termes dels projectes seleccionats». Així ho ha explicat en una roda de premsa, en què l’ha acompanyada l’alcalde Joan Ribó, que ha volgut expressar «el suport del govern municipal a un procés participatiu ampli, perquè tal i com hem demostrat en els últims anys, este govern municipal creu en la participació ciutadana, i no només escolta, sinó que actua en conseqüència».

Pel que fa a la participació ha destacat les 20.000 persones que s’han involucrat en el procés en les diferents fases, «això suposa un increment del 25% respecte a les prop de 16.000 persones que van participar en l’edició anterior». Amb tot, ha afegit la regidora, «per a nosaltres esta xifra no és el sostre, és un bon començament per a este mandat, perquè volem redissenyar el programa amb la fi d’arribar a més gent i facilitar la participació de, per exemple, els i les joves de la ciutat».

Una de les iniciatives ciutadanes que han destacat en este procés participatiu és la implantació d’un sistema de retorn d’envasos que fomente el reciclatge en la ciutat. Tal i com ha explicat la regidora, es tracta de 16 punts de reciclatge –encara per concretar- a través d’unes màquines específiques de les conegudes com “vending” on s’arreplegarien els envasos usats d’ús quotidià, com ara botelles de plàstic o llandes. Prenent el model d’altres ciutats, a canvi, la ciutadania rebria una compensació per tal d’incentivar precisament el retorn d’estos residus. Un model que tant la regidora com l’alcalde han valorat «molt positivament».

En parlar globalment dels projectes seleccionats (a l’abast de tot el món a la web www.decidimvlc.valencia.es) Elisa Valía ha assegurat estar orgullosa perquè «els resultats són satisfactoris per al govern municipal ja que els projectes seleccionats i que han rebut més suport de la ciutadania són projectes completament alineats amb l’acció de l’executiu local». «La ciutadania clarament demanda una València més verda, més amable, la recuperació de l’espai públic com un espai de trobada, un espai en el qual practicar activitats esportives. En este sentit no podem estar més que satisfets perquè sabem que ho estem fent bé».

La ciutadania ha demanat més arbres per a comptar amb una València més verda. De fet, segons els resultats de DedicimVLC, l’Ajuntament invertirà 1 milió d’euros. I una quantitat similar, d’1,1 milions d’euros, es destinaran a la remodelació del Gulliver.

Entre els projectes que es desenvoluparan amb la inversió dels pressupostos participatius destaquen, entre altres, la millora d’instal·lacions esportives a l’aire lliure en els barris, amb 2 milions d’euros (2.018.060 €), l’impuls del segon anell ciclista (a tal fi es destinaran 1.350.000 €) i el soterrament de contenidors en alguns barris, amb 460.000 €.

«Estem molt orgullosos que les propostes que han recollit un major nombre de suports incideixen en una ciutat més sostenible, més amable, aposten pels espais de trobada entre les persones, oci, esport i estan completament alineades amb l’acció del Govern del Rialto», ha reiterat la regidora en ressaltar algunes propostes que no precisen massa pressupost però es fan ressò de l’aposta de la ciutadania per la cultura». D’esta manera ha al·ludit, per exemple, als 12.000 € que permetran la renovació de la col·lecció infantil i juvenil de la Biblioteca María Moliner i Tomàs.

Per últim, la regidora, que ha agraït l’entrega del personal municipal en este tipus de processos, ha celebrat «la capacitat d’involucrar la ciutadania per proposar iniciatives i participar en la política de la ciutat». En general, «hem arribat a quasi un 3% de participació, per damunt d’altres ciutats que tenen processos participatius».