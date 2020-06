Grezzi: “El vell repartiment de l’espai públic en Germans Machado és una metàfora de com s’administrava abans la ciutat i com s’està transformant ara”

El servici de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València ha dut a terme els treballs de senyalització adequats per a convertir en zona per a vianants el carril EMT-Taxi segregat de la zona nord de l’avinguda dels Germans Machado, entre les avingudes de Joan XXIII i Catalunya, pel qual en cap moment ha circulat cap línia regular d’EMT. Això ha suposat habilitar més de 3 km longitudinals d’espai per a vianants sumant en aproximadament 3,5 metres l’ample de vorera i, per tant, l’espai que tenen els vianants per a garantir la distància de seguretat recomanada per les autoritats sanitàries durant esta fase de desescalada per la crisi de la COVID-19.

La senyalització s’ha efectuat mitjançant pintura sobre calçada i instal·lant fites, a més de barreres de formigó tipus ‘new jersey’, en els accessos a este carril per a assegurar que els vehicles no puguen accedir a ell en sentit del trànsit.

En paral·lel, el personal tècnic del servici de Mobilitat està ultimant la redacció del projecte per a corregir la situació de convivència vianant-ciclista sobre la vorera de la mateixa avinguda dels Germans Machado “mitjançant la baixada a calçada del carril actual vorera-bici construït erròniament sobre la vorera dècades arrere”. Per a això també s’emprarà l’espai del mai utilitzat carril EMT-Taxi -en esta ocasió de la meitat sud de l’avinguda dels Germans Machado- per a emplaçar el carril bici, recuperant la totalitat de la vorera per als vianants entre les avingudes de Joan XXIII i Alfauir (els vianants disposen amb el vell repartiment espacial exclusivament d’un terç de la vorera). L’actuació requerix de desplaçaments de bàculs de semaforització, senyalització i lleugeres obres per a garantir la seguretat de totes les persones usuàries de la via, per la qual cosa es demorarà fins que es completen els tràmits administratius necessaris i la posterior execució.

“El vell repartiment de l’espai públic en l’avinguda dels Germans Machado és una metàfora de com s’administrava abans la ciutat i com s’està transformant en l’actualitat”, ha apuntat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi. “Abans -ha afegit- es feien les segregacions del carril bus per on el bus no passava i, si es potenciava la bicicleta, es feia a costa de la comoditat de les persones vianants. Ara totes, administració i ciutadania, estem deixant eixos vells esquemes mentals arrere: recuperem l’espai i el dret al passeig i a l’oci, protegim el transport públic en les principals artèries de la ciutat i utilitzem les rondes -a més de per als desplaçaments motoritzats metropolitans- també per a la mobilitat sostenible de patinets i bicicletes dels veïns i veïnes de la ciutat i l’àrea metropolitana que opten per realitzar els seus desplaçaments diaris fugint de l’estrés i sense generar contaminació”.