Els semàfors s’instal·laran seguint els criteris mediambientals d’adaptació a l’entorn del Parc Natural de l’Albufera.

El servici de Mobilitat Sostenible iniciarà este dilluns, 6 de juliol, la instal·lació de dos columnes de semàfors que regularan el pas alternatiu de vehicles en el pont d’accés i eixida del poble del Palmar, a l’entorn del Parc Natural de l’Albufera.

S’atén així una petició veïnal, secundada per l’exalcaldessa del Palmar, Raquel Romero, i per l’actual alcalde, Ernest Peris, per a canviar l’ordenació en un punt que, per resultar massa estret perquè càpien dos vehicles al mateix temps, estava regulat fins ara únicament mitjançant senyalització vertical que prioritzava el sentit d’eixida (el que provocava que en determinats moments es dificultara l’entrada al Palmar a causa del gran flux de vehicles que es produïa en sentit contrari). Amb el canvi i la introducció de semàfors, es regularà mitjançant programació el pas i el flux de la circulació.

Cal apuntar que, a causa de la seua instal·lació a l’entorn del Parc Natural de l’Albufera i seguint els consells de medi ambient de Conselleria i del servei Devesa-Albufera del consistori, l’encesa d’estos semàfors -les columnes dels quals aniran pintades de verd- podrà programar-se segons el calendari i franges horàries. Els semàfors compten a més amb el sistema “dimming”, una tecnologia que permet programar la lluminositat de les seues lents d’acord amb la lluminositat exterior mitjançant dos nivells de potència: 42 volts quan la llum del sol és més potent i és més difícil visualitzar els focus dels semàfors i 21 volts en les hores en què la llum del sol es reduïx. Totes estes mesures s’han adoptat per a una adequada adaptació a l’entorn natural i per a reduir l’impacte ambiental que puguen produir els semàfors.

Els treballs d’instal·lació, que finalitzaran en dos setmanes, han requerit i compten amb els informes favorables tant del servici Devesa-Albufera com de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

