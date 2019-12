S’arrossega un retard de fins a tres anys en la justificació, fiscalització i pagament de convenis i subvencions. Només de l’any 2018 estan pendents de resoldre 441 expedients

2 9 de d es embre de 2019 . La vicepresidenta de la Diputació, Patricia Puerta, denúncia que la mala gestió realitzada per l’equip de govern del Partit Popular en la passada legislatura ha provocat un autèntic «col·lapse burocràtic» en l’àrea de Benestar Social, en el qual per les constants objeccions que posa la intervenció s’arrossega un retard de fins a tres anys en la justificació, fiscalització i pagament d’ajudes i subvencions. Segons ha explicat, en data de hui «hem de fer referència a una dada esgarrifosa, perquè estan sense justificar, fiscalitzar i pagar ni més ni menys que 441 convenis o subvencions». A aquesta xifra cal afegir una altra que també resulta molt significativa perquè l’equip de govern de la Diputació del canvi es va trobar al setembre de 2019 «amb la inexplicable sorpresa que estaven pendents de justificar i fiscalitzar 29 convenis dels anys 2016 i 2017».

Puerta considera que «després d’haver realitzat una gestió tan deficient, els responsables del Partit Popular haurien d’abstindre’s de fer demagògia barata i alarmar a la societat davant el canvi a millor que ha plantejat l’actual equip de govern per a l’accés a subvencions perquè ha quedat acreditat que no són els més adequats per a donar lliçons sobre convenis i ajudes».

Sobre aquest tema, la vicepresidenta ha recordat que en la nova Diputació «sol es recorrerà als convenis singulars quan siga necessària una ajuda per un fet puntual que es produeix una única vegada perquè si aqueixos convenis es repetiren any rere any com ocorria abans, estaríem cometent un frau perquè la singularitat dels projectes desapareixeria».

Puerta ha tornat a defensar les bondats del nou sistema de concurrència competitiva incidint en què «resulta més transparent i democràtic perquè garanteix que tothom puga accedir a les ajudes que concedeix la Diputació en igualtat de condicions».

Finalment ha dit que «no cal tindre por a la concurrència competitiva perquè s’han habilitat recursos suficients amb l’objectiu de donar cobertura a tots aquells projectes que siguen d’interés i estiguen ben treballats».