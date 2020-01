La Dra. Ana Mafé explica a la ministra de Turisme Reyes Maroto i ministre de Ciència i Innovació Pedro Duque les principals característiques de la relíquia

El dijous 23 de gener durant la seua visita a FITUR el ministre de Ciència i Innovació don Pedro Duque en el seu recorregut per l’estand de la Comunitat Valenciana va tindre l’oportunitat de conéixer el Sant Calze de la Catedral de València.

En el seu passeig pels diferents taulells va decidir acostar-se a l’espai que Turisme Comunitat Valenciana reserva a les empreses i associacions turístiques. Una vegada allí don Jesús Gimeno Peris, membre de la corporació local de Massamagrell i expert en el Camí del Sant Greal li va oferir al ministre la possibilitat de veure de prop una magnífica rèplica del Sant Calze de la Catedral de València realitzada per orfebreria Piró.

En un moment es van arremolinar periodistes al voltant del ministre qui va començar a fer preguntes sobre l’objecte. Don Jesús Gimeno que és a més secretari de l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal va sol·licitar que la Dra. Ana Mafé, vicepresidenta d’aquesta, donara els oportuns aclariments sobre la sagrada relíquia.

Com més preguntava el ministre més s’interessava per l’origen, la procedència i la tradició de la peça. Envoltats per assessors i curiosos la Dra. Mafé li va explicar de manera breu però molt concisa que havia desenvolupat una metodologia d’investigació durant el seu doctorat a la Universitat de València que podia certificar la procedència de la copa superior del Sant Calze com a fesol. Exactament és una Kos Kidush hebrea de fa dues mil anys. “Tenim a València, Espanya, l’única copa d’aquestes característiques que existeix en el món”. La seua catalogació és Kos Kidush Esther – València, 2018.

“Els hebreus de fa dos mil anys, no feien les coses a l’atzar. Tot tenia un sentit”-li va dir la Dra. Mafé al ministre. Va ser un moment molt intens i emocionant perquè res de l’ocorregut estava en el protocol de visites.

De fet, la mateixa ministra de Turisme, donya María Reyes Maroto es va acostar també per a interessar-se sobre la relíquia al mateix temps que don Jesús Gimeno li explicava que l’Associació treballa incansablement des del 2002 per a posicionar a Espanya com el país més important del món dins dels circuits de peregrinació internacionals.

La ministra Reyes Maroto va mostrar un gran interés per saber com s’estava desenvolupant el camí i se li va explicar que qui paquetiza el producte actualment és l’agència de viatges valenciana Valten Travel, la majorista especialista en camí i que col·labora directament amb l’Associació.

Des de la seua constitució l’any 2002 l’Associació Cultural El Camí del Sant Greal ha estat treballant en la posada en valor de la ciutat de València i del territori d’interior de la província de València i Castelló com a eix vertebrador del Camí del Sant Greal, denominat també com a Ruta del Coneixement, camí de la Pau.

Quan a la ministra se’l va informar del pròxim Any Jubilar no va dubtar a agafar el material de difusió que relata el traçat del Camí del Sant Greal i acompanyat del ministre Pedro Duque, es va dirigir per petició de l’alcalde de l’Excm. Ajuntament de Massamagrell, don Francisco Gómez Laserna a fer-se unes fotografies enfront de l’escultura.

Informem que Massamagrell forma part indispensable d’aquest Camí, sent una de les etapes més directes per a accedir a la Catedral de València i a la Capella del Sant Greal. La Ruta camina per enclavaments meravellosos com la Via Xurra o Via Verda, que transcorre entre tarongers; tot un plaer per als sentits. Massamagrell manté un fort compromís amb el Camí del Sant Greal, i és un dels municipis més actius en la seua promoció ja que disposa d’interessants atractius per al visitant i el pelegrí.

La Plaça Major és l’eix de la vida ciutadana, allí es troba l’Ajuntament i la meravellosa Església de Sant Joan Evangelista, del S. XVIII i d’estil barroc. Era coneguda antigament com la catedral de l’Horta Nord per la seua grandiositat. Ací s’inicia un recorregut espiritual que ens portarà al Convent Caputxí de Santa María Magdalena, del segle XV. Sempre amb la presència constant del Bisbe Pare Amigó.