DIVENDRES 10 DE GENER

De 10.00 a 22.00 h Als centres de “EL CORTE INGLES”, Colón, Nou Centre, Hipercor Campanar i Avinguda França acció solidària de recollida d’aliments, mantes i estris a favor de les Associacions protectores d’animals.

20:00h Finalització del muntatge de la foguera monumental amb la coronació de la rematada del nostre “porquet”.

20:30h Inauguració del Mercat solidari d’Hivern de Sant Antoni, en la confluència dels carrers Maximiliano Thous i Ministre Luis Mayans. Mercat del porrat, aliments tradicionals i llocs d’artesania valencians

DISSABTE 11 DE GENER

10:00h Obertura del Mercat i de les carpes cedides per Bankia a diferents ONG’s, protectores d’animals i associacions dedicades al benestar animal, perquè es donen a conéixer al públic assistent i rebre suports.

11:00h Realització de tallers per a xiquets relacionats amb les mascotes: “pintacaras”, crear joguets per a mascotes, etc

12:00h Circuits “Agility” per a gossos.

17:00h Festa “pet friendly” amb el que es proporcionarien abeuradors per a mascotes i obsequis per a les persones que vinguen acompanyades de les seues mascotes, amenitzades per una “discomóvil”.

20:00h Celebració de l’Eucaristia inaugural de la festa. Presideix: D.Segundo García Fernández SDB. Imposició d’insígnies als nous membres de la Germandat.

21:00h Processó de torxes acompanya- des pels tradicionals dansades amenitzades per Tabalet i Dolçaina des de la porta de la Parrò- quia fins al mercat d´hivern

21:30h Cremà de la foguera de Sant Antoni. Castell de focs artificials a càrrec de la prestigiosa pirotècnia RICARDO CABALLER.

22:30h Sopar de germanor.

DIUMENGE 12 DE GENER

10:00 h Obertura del Mercat i de les carpes cedides per Bankia a diferents ONG’s, protectores d’animals i associacions dedicades al benestar animal, perquè es donen a conéixer al públic assistent i rebre suports.

12:00 h Acte formal de la signatura de compromís de campanya estival de recollida de necessitats per a animals abandonats en la xarxa d’oficines de BANKIA, i de lliurament a les diferents ONG’s, protectores d’animals i associacions dedicades al benestar animal dels aliments i estris recollits en la campanya solidària als centres de El Corte Inglés.

14:00 h Menjar de germanor per als membres de la Germandat de Sant Antoni, i lliurament del sobrant a societats de caritat

20:00 h Tancament del Mercat solidari d’Hivern de Sant Antoni 2020.

DILLUNS 13 DE GENER

XL Hores – Exposició Eucarística de 16:00 a 19:15 h. Horari Misses: 9:30 – 12:00 – 13:00 – 20:00 h.

DIMARTS 14 DE GENER

XL Hores – Exposició Eucarística de 16:00 a 19:15 h. Horari Misses: 8:30 – 20:00 h.

DIMECRES 15 DE GENER

XL Hores – Exposició Eucarística de 16:00 a 19:15 h. Horari Misses: 8:30 – 20:00 h.

DIJOUS 16 DE GENER

XL Hores – Exposició Eucarística de 16:00 a 19:15 h. Horari Misses: 8:30 – 20:00 h.

21: 00h Inauguració del tradicional Mercat del Porrat de sant Antoni instal·lat en la Plaça Sant Joan Bosco i carrer Sagunt. “Dels mercats del Porrat al gener el de Sant Antoni és el primer”

DIVENDRES 17 DE GENER FESTIVITAT DE SANT ANTONI

10:00 h Missa Major en honor al patró Sant Antoni Abat. Presidix: Don Santiago Muñoz Sanahuja SDB- Benedicció dels panets que posteriorment es donaran als animalets participants a la festa.

10:45 h Benedicció i desfilada d’animals amb l’orde

següent:

Solta de coloms per part de les Falleres Majors de

València 2020.

Públic amb animals domèstics.

02- Asociación de Usuarios de Perros Guia de la

Comunitat Valenciana

Desfile de gossos que busquen adopciò.

Policia Local muntada amb uniforme de gala.

Solemne entrada de les Falleres Majors de València i l’Honorable Clavariessa de les Festes Vicentines i la Regina dels jocs florals de Lo Rat Penat, en carruatges de gala escortades per davant per la Policia Local amb l’uniforme de gala. 06. Unitats de cavalleria de la Policia Nacional i esquadró de cavalleria de la Guàrdia Civil amb trages de Tabalet i dolçaina.

Unitats canines de la Guàrdia Civil, Policía Nacional, Policia Local de València i Unitat Militar d’Emergències. Carros de tir de cultiu.

Enganxalls de luxe i carruatges.

Hípiques i picadors.

Amazones i genets.

Públic amb animals domèstics.

La Germandat de Sant Antoni Abat prega a tots els assistents, respecten l’orde establit, a fi del bon desenrotllament de la festa. Per motius de seguretat el públic amb animals domèstics desfilarà al principi. El públic amb animals domèstics que arribe tard haurà d’esperar al final de les desfilades per a accedir a la benedicció.

NOTES INFORMATIVES:

S’entregarà a tots els assistents que acudisquen amb les seues mascotes i cavalleries les tradicionals garrofes, panet beneït i estampa de Sant Antoni.

S’entregaran guardons a les mascotes més destacades en la seua labor d’ajuda a les persones i per a tots els Carros de tir de cultiu, Enganxalls de luxe i carruatges, Hípiques i picadors, Amazones i genets, cavalls que desfilen i la categoria del qual determinarà el Jurat designat per la Germandat de Sant Antoni.

En compliment de la normativa de l’Ajuntament de València, a través de l’Ordenança Municipal de Tinença d’Animals, (BOP 50 de 28/2/1990), la conducció dels gossos per llocs públics es farà obligatòriament portant-los subjectes per corretja o cadena i en el collaret es fixarà la medalla de control sanitari que s’entrega en el moment de la vacunació i la xapa municipal. Portaran morrió quan hagen mossegat a alguna persona amb anterioritat i quan la perillositat de l’animal siga raonablement previsible o les circumstàncies sanitàries així ho aconsellen.

La Junta de la Germandat de Sant Antoni es reserva la possibilitat d’alterar o cancel·lar algun o alguns dels actes del programa de festes, del que informarà puntualment a través dels mitjans de comunicació que resulten adequats)

Guardons que s’atorguen

MOLT HONORABLE PRESIDENT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

EXCM. AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

DELEGAT DEL GOVERN

PRESIDENT DE LA GERMANDAT DE SANT ANTONI

GUARDÓ “DOG FRIENDLY” BANKIA

GUARDONS “EL CORTE INGLES”

GUARDÓ BIOPARC VALENCIA

GUARDÓ “PRODUCTOS VELARTE”

GUARDONS “FUNDACIÓN POLICIA LOCAL DE VALENCIA”

GUARDÓ DE L’IL·LUSTRE COLLEGI DE VETERINARIS

DE VALÈNCIA

GUARDÓ SÈQUIA DE MESTALLA

GUARDÓ “TROFEOS EMILIO GARCIA”

GUARDÓ “RESTAURANTES BOCADO BAR- JAUJA”

GUARDÓ “ RESTAURANTE PUERTA DEL MAR”

GUARDÓ “GARROTE ASESORES”

GUARDÓ “FLORES FELIU”

GUARDÓ “INMOBILIARIA AULLANA”

GUARDÓ “CONSTRUCCIONES JOSE VTE. LLOP”

GUARDÓ LIBRERÍA “PAPELERÍA IMPRENTA TRAZOS”

CLAVARIOS VIRGEN DEL ROSARIO

ASOC. ANTIGUOS ALUMNOS SALESIANOS

ASOC. MARÍA AUXILIADORA

ARCHIVAL

CLINICA VETERINARIA CONSTITUCIÓN

FALLA SAGUNTO – PADRE URBANO

FALLA LLORERS – ARQ. LUCINI

FEDERACIÒ D’ESGRIMA

FEDERACIÒ DE BALONMANO

PROA OCASIÓN

ASKA INMOBILIARIA

CENTRO VETERINARIO CPG

A més d’aquests trofeus especials, es distribuiran 400 copes de la Germandat de Sant Antoni Abat, a distints portadors de cavalleries, així com diferents trofeus i més de dos mil panets i estampes amb motius al·legòrics a la festa, donades als participants que amb gossos, gats, pardals i qualsevol classe d’animals domèstics passaran davant de la tribuna.