La regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, s’ha reunit amb el director adjunt d’Audiovisuals i Cinematografia de l’Institut Valencià de Cultura, José Luis Moreno, per a concretar la coordinació i col·laboracions amb diferents festivals audiovisuals de la ciutat. Ibáñez i Moreno han concretat l’agenda conjunta d’alguns d’estos certàmens, per als quals mantindran una línia directa d’interlocució. En este sentit, a més de les línies d’ajudes a festivals per part de la Generalitat i la proporció d’escenaris per part de l’Ajuntament, s’ha tractat de fixar les estratègies al voltant de l’audiovisual. Entre altres assumptes analitzats, també s’ha parlat sobre l’acompanyament de la imminent trobada d’acadèmies de cinema d’Espanya i Portugal, que se celebrarà l’últim cap de setmana de febrer.