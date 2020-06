L’alcalde proposa un nou pacte per les infraestructures i el litoral verd dins de l’estratègia urbana València 2030

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha proposat un nou pacte per les infraestructures i el litoral verd dins de l’Estratègia Urbana València 2030 durant la jornada en línia sobre l’ampliació del port en què ha participat esta vesprada, junt amb el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, el president de l’Autoritat Portuària de València, Aurelio Martínez, i el president de Ports de l’Estat, Francisco Toledo. Un debat organitzat per la Fundació Scito i la Càtedra de Cultura Territorial Valenciana.

Durant la seua intervenció, Ribó ha recordat que “encara estem treballant amb un pla d’infraestructures de l’any 1997, una estratègia que està caducada i que, a més, no s’adapta a un nou context que ha patit modificacions, les més immediates com a conseqüència de la crisi per la COVID-19, però també per la necessitat de previndre i reduir els efectes del canvi climàtic i millorar la resiliència de les ciutats”. L’alcalde ha valorat l’oportunitat per a crear un grup de treball sobre infraestructures “multidisciplinar i obert a institucions, agents socials i entitats” per a impulsar un nou pacte.

L’alcalde ha emmarcat dins esta Estratègia Urbana València 2030, el Pla Especial de la Zona Sud 1 del Port de València—Natzaret Est que va aprovar el Ple de l’Ajuntament de forma provisional dijous passat i que contempla, entre altres intervencions, una gran zona verda, el nou Parc de Desembocadura, de 64.000 metres quadrats així com dotacions esportives, com ara la nova ciutat esportiva del Llevant UD, de 87.000 metres quadrats. “Es tracta d’un projecte que dignificarà molt el barri de Natzaret i, d’alguna manera, compensa l’agressió que va patir, al mateix temps que La Punta, amb una de les ampliacions del port”. En este sentit, ha assenyalat la necessitat d’arribar a acords port-ciutat, “treballar conjuntament per impulsar projectes com este que suposen un avanç cap a un litoral verd”.

També Joan Ribó ha reafermat la seua aposta per la descarbonització i el transport ferroviari. En este sentit, considera “imprescindible” que la solució de l’accés nord estiga integrada dins del Corredor Mediterrani perquè València és un node fonamental per a esta infraestructura. “Cal analitzar i buscar una proposta de mobilitat sostenible que minimitze l’impacte sobre l’horta i la ciutat”, ha dit l’alcalde. Un model que ens aproxima a altres ciutats europees com Hamburg i que compagina el respecte al medi ambient amb el desenvolupament econòmic.