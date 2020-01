Esta vesprada ha tingut lloc la inauguració de les jornades, que continuaran demà de 9.15 a 14.00 hores en el Centre Cultural Mario Monreal, i que estan obertes al públic

Gabinet de Comunicació (24-01-2020)

L’Ajuntament de Sagunt ha inaugurat ‘La ciutat com a espai educatiu’, unes jornades sobre l’intercanvi d’informació i les propostes d’actuació per a aconseguir un model de Ciutat Educadora, organitzades per la Generalitat Valenciana i el Cefire Sagunt i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sagunt i Sagunt Ciutat Educadora. Estes jornades, que s’han inaugurat en la vesprada de hui, divendres 24 de gener, tenen lloc en el Centre Cultural Mario Monreal de Sagunt i estan obertes per a que participe qualsevol persona interessada en què l’educació siga un eix vertebrador de la ciutat.

A la inauguració de hui ha assistit l’alcalde de Sagunt, Darío Moreno; el regidor d’Educació, José Manuel Tarazona; la regidora de Cooperació, María Josep Soriano, així com els regidors de l’Equip de Govern, Pepe Gil i Quico Fernández. A més, s’ha comptat amb la presència de la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació, Margarida Castellano; del director humanístic del Cefire d’Alacant, José Valero; de l’exdirector del Cefire de Sagunt, Vicente Lorenzo; de la Cap de Servei d’Innovació Educativa, Mercè Durá; i dels regidors de Castelló i la Vall d’Uixó, Francesc Mesquida i Carmen García, respectivament.

Les jornades han començat amb el lliurament de documentació així com amb l’obertura musical a càrrec del quartet de saxos del Conservatori Professional de Música Joaquín Rodrigo de Sagunt. A continuació han intervingut el regidor d’Educació i l’alcalde de Sagunt, entre d’altres, per a inaugurar les jornades.

José Manuel Tarazona ha assegurat que, durant esta legislatura, «dins del nostre projecte de ciutat, volem donar un impuls important al projecte de Sagunt com a Ciutat Educadora. Hem d’entendre l’educació com un món fonamental i necessari per a la formació social que, sens dubte, contribuix a millorar la vida de les persones de la nostra ciutat». Per a aconseguir este objectiu «hem posat en marxa el grup Sagunt Innova, encapçalat per María Josep Soriano al costat d’altres companys i companyes i, a part d’esta iniciativa, vam posar en marxa estes jornades, que pretenen ser un intercanvi d’informació i propostes d’actuació conjuntes per a contribuir al model de ciutat educadora que volem», ha destacat Tarazona.

Margarida Castellano ha afirmat en la seua intervenció que l’objectiu d’estes jornades «és arribar a l’ideal de ciutat que respecte totes les etapes de la vida i totes les identitats, arribar a ser ciutats equitatives més habitables, amb major qualitat de vida, amb un grau més alt de cohesió social, amb un desenvolupament sostenible i integrador on les persones siguen les protagonistes, i tot això no ho podem aconseguir amb educació. L’educació és la clau del benestar, del desenvolupament i del progrés d’una ciutat».

Darío Moreno ha assegurat que, des de l’Ajuntament de Sagunt, «volem potenciar i impulsar este projecte perquè estes iniciatives són les que ajuden a millorar la ciutat, permetent analitzar el nostre present però, sobretot, mirar cap al futur». Moreno, a més, ha destacat que, per a parlar d’una ciutat educadora «cal tindre una visió de conjunt, una estratègia comuna per a poder arribar a eixe concepte, i els tres ingredients principals són l’anàlisi, la informació i la participació, els quals podem constatar en estes jornades».

Seguidament, ha tingut lloc la ponència d’obertura ‘Que tu ciudad sea mejor porque tú vives en ella’, a càrrec del catedràtic emèrit de Didàctica i Organització Escolar per la Universitat de Màlaga, Miguel Ángel Santos. A continuació, s’ha organitzat una taula redona en la qual han parlat els municipis de ‘Som ciutat educadora’, com són els ajuntaments de Castelló, de la Vall d’Uixó i el de Sagunt. D’altra banda, els assistents poden gaudir de l’exposició del projecte Maquina et Schola i l’exposició de la Domus Baebia que es troba en el vestíbul del Centre Cultural Mario Monreal.

Demà, dissabte 25, a les 9.15 hores obrirà la jornada l’IES Clot del Moro amb una actuació, seguida de la presentació dels centres educatius de la localitat i de les seues experiències com a Ciutat Educadora. A continuació, tindrà lloc la ponència sobre actuacions d’èxit de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a càrrec de Lluis Esteve Garnés, que tractarà l’impuls de l’aprenentatge com a eina de convivència, cohesió i participació. Seguidament, Sandra Molinés, de Florida Universitat, parlarà sobre els patis coeducatius i patis amb perspectiva de gènere. La segona part finalitzarà amb una taula redona, on el CEIP Sant Joan de Ribera d’Alfara del Patriarca, el CEIP de Paiporta, el CEIP María Yocasta i l’IES Jorge Joan de Sagunt dialogaran sobre projectes de patis educatius.