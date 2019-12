Els interessats necessitaran el certificat digital per a fer la tramitació de manera telemàtica

Les delegacions de Comerç i Mercats i de Patrimoni Municipal estan preparant l’expedient per a subhastar la concessió de 33 parades dels mercats municipals de Sagunt i del Port de Sagunt. En les primeres setmanes de 2020, està previst que la Junta de Govern Local aprove els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques per a procedir a la concessió dels 16 parades vacants a Sagunt i 17 al Port de Sagunt.

La delegada de Comerç i Mercats, Gloria Parra, i el de Patrimoni Municipal, Javier Timón, han fet una crida als interessats perquè s’acosten a la delegació de Comerç i Mercats per a informar-se’n: «És molt important que es vagen informant i que, si no el tenen, obtinguen el certificat digital per a fer tota la tramitació».

El mercat de Sagunt compta amb 40 llocs de venda, 24 dels quals estan en funcionament amb la següent distribució per productes: 11 de carn, xarcuteria, aus i ous; 3 de peix, mariscos i congelats; 1 de fruites i hortalisses i 5 d’altres productes. També hi ha dos llocs dedicats a l’ús de cambres frigorífiques i altres dos per a punt d’informació i tractament de residus.

Per altra banda, el mercat del Port de Sagunt compta amb 28 llocs en funcionament dels 45 llocs de venda que té. La distribució per productes és la següent: carn, xarcuteria, aus i ous, 16; peix i mariscos, 1; fruites i hortalisses, 5 i uns altres, 8. També hi ha dos llocs per a magatzematge.

Els plecs, que haurà d’aprovar la Junta de Govern, recolliran entre altres informacions el tipus d’activitat a implantar en cadascun dels llocs que eixiran a subhasta, a fi de complementar l’oferta dels mercats municipals i pal·liar els dèficits actuals. A més, també inclouran un altre tipus d’informació com la duració de la concessió, el cànon anual, les obligacions del concessionari, els drets i deures de l’Administració, etc.