La pròxima edició destacarà pel seu caràcter igualitari i l’augment en el nombre de participants

La Muntanyeta dels Sants, paratge natural de Sueca envoltat de camps d’arròs, ha sigut l’escenari triat, un any més, per a acollir la presentació de la pròxima edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana que celebra la capital de la Ribera Baixa el mes de setembre.

El concurs gastronòmic més antic de quants s’organitzen a Espanya, celebrarà el 13 de setembre una edició molt especial en tractar-se de la número 60, una efemèride molt important que els responsables del certamen volen celebrar com es mereix.

Per això, en la roda de premsa oferida este matí, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; i la regidora responsable del Concurs i de Turisme, Manoli Egea, han volgut presentar una sèrie de novetats que s’introduiran enguany i que aportaran a l’esdeveniment un àpex d’innovació i adaptació a l’actualitat, al mateix temps que un respecte per la tradició i la història del Concurs. A l’acte d’este matí, la regidora responsable del Concurs i l’alcalde de Sueca han volgut convidar a les Falleres Majors de Sueca, Alicia Falcó i Helena Mompó, així com al president de la Junta Local Fallera, Bernardo Garrigós, els quals, per primera vegada, han assistit a la presentació del Concurs.

La regidora Manoli Egea ha sigut l’encarregada d’explicar algunes de les importants novetats que presenta esta edició, com l’increment en el nombre de participants, que passarà dels 40 habituals als 45, la representativitat dels quals es repartirà de la següent manera: 3 concursants locals; 16 de la Comunitat Valenciana; 14 de diferents llocs d’Espanya; 10 internacionals; i 2 places més que l’organització es reserva.

“Així mateix, hem volgut adaptar la trajectòria del Concurs a les necessitats actuals i, per tant, treballarem per a fomentar la igualtat en la participació del certamen, així com en els membres del jurat, de manera que puguem tindre el mateix nombre d’homes i dones”. Egea ha explicat també en la seua intervenció que s’està gestionant la realització d’una semifinal a nivell autonòmic, que previsiblement se celebraria a València, a causa de la grandíssima demanda existent per a participar en la gran final de setembre. El nombre de concursants estaria encara per determinar, perquè són moltes les sol·licituds. Egea ha anunciat també que s’espera la presència d’un important i mediàtic cuiner el dia 13 de setembre, encara que no ha volgut revelar encara la seua identitat perquè segueixen les negociacions.

També s’ha informat sobre l’edició d’un llibre commemoratiu d’este aniversari, en el qual tindran cabuda totes les edicions del Concurs. “Serà un reflex de tota la història del certamen”, ha apuntat Egea. El periodista suecà, Emili Piera, serà l’encarregat de la seua realització. Així mateix, s’està treballant per a intentar muntar una exposició commemorativa que mostre els 60 cartells anunciadors del Concurs.

Finalment, Manoli Egea ha informat sobre els actes que, al voltant de la celebració del certamen, tindran lloc al parc de l’Estació eixe cap de setmana, com ara el Concurs per a Joves Cuiners, d’entre 12 i 16 anys, una iniciativa que es va posar en marxa l’any passat, amb la col·laboració de les comissions falleres de la ciutat, i que es repetirà enguany després del gran èxit aconseguit. “Vam voler implicar els joves en eixe cap de setmana de Festes tan important per a la nostra ciutat, al voltant del nostre plat més internacional, com és la paella. La nostra intenció és apostar pel talent de la joventut suecana, al mateix temps que motivar-los perquè mostren les seues aptituds i inclinació per la nostra cuina tradicional, per descomptat seguint la recepta del Concurs Internacional”. Un altre dels esdeveniments que Sueca acollirà durant eixe cap de setmana del Concurs serà Firarròs, que oferirà, una edició més, una àmplia i variada oferta d’arrossos, embotits i dolços artesanals a tots els visitants.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha remarcat en la seua intervenció que “com a responsables municipals actuals, continuarem eixa senda de potenciació i millora del certamen, evolucionant amb els temps però sense que perda la seua essència de posar en valor, donant-li la importància que mereix, al nostre plat més internacional, nascut en la nostra terra i cuinat amb cura pels nostres avantpassats, els quals van saber traslladar-nos eixe amor per la paella. La nostra obligació és reconéixer la importància d’eixe llegat que ens han deixat i continuar treballant per millorar-lo, edició rere edició”.

Han intervingut també en la roda de premsa, el coordinador del certamen, Jesús Melero; i el director comercial de Socarrat Studio, Miguel Sanfeliu, qui ha sigut l’encarregat d’explicar el restyling de la marca del Concurs que s’ha realitzat enguany amb motiu de l’important aniversari. “Les premisses que hem seguit han sigut donar visibilitat al Concurs i a la paella en el panorama nacional i internacional, fomentar el lideratge del certamen en la defensa i promoció internacional de la paella, potenciar la imatge del Concurs i afavorir les aliances amb patrocinadors i partners”, ha explicat Sanfeliu. Per la seua banda, el coordinador, Jesús Melero, ha intervingut per a explicar tot el referent a les semifinals internacionals que enguany es celebraran, previsiblement, en llocs com ara Puerto Rico, Miami, República Dominicana, Mèxic, el Japó, Washington, Copenhaguen i Tasmània.