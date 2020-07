La diputada destaca la qualitat de les ponències impartides per professionals de reconegut prestigi que han posat de manifest que de la crisi sorgeixen noves maneres de programar i consumir esport

Quant a les ajudes per a esportistes i la celebració de grans esdeveniments, la institució manté els barems habituals de la situació prèvia a la pandèmia.

15 de juliol de 2020. La diputada provincial d’Esports, Tania Baños, ha clausurat en el saló de recepcions de la Diputació el cicle de ‘webinars’ que s’ha desenvolupat durant les últimes setmanes a través de l’aplicació zoom i que ha servit per a presentar al teixit esportiu de la província les noves tendències en organització d’esdeveniments i de formes de patrocinis nascudes de la necessitat d’adaptar-se a la nova normalitat originada per la pandèmia del coronavirus. Baños ha realitzat una valoració «molt positiva» de la iniciativa perquè «ha aportat al sector noves idees i eines per a reprendre l’agenda dels esports a la província, complint les exigències que estableixen els protocols sanitaris».

Sota el títol de ‘El patrocini i l’organització d’esdeveniments esportius en la nova normalitat’, el cicle de conferències telemàtiques en el qual s’han inscrit 90 persones ha comptat amb la participació de reconeguts professionals nacionals del món esportiu, jurídic i del màrqueting i la comunicació que han explicat que «d’aquest temps de crisi poden sorgir oportunitats noves, atractives i eficaces que canvien i milloren la manera de programar i consumir esport».

La clausura ha sigut al Palau de les Aules de manera presencial amb un acte en el qual professionals de l’esport provincial han exposat davant 30 representants de clubs, esportistes i organitzadors d’esdeveniments de les diferents comarques de Castelló la seua manera d’afrontar la nova realitat. En aquest col·loqui final moderat per la presidenta de l’Associació de la Premsa Esportiva, Yolanda Peris, han participat el soci de Action Press, promotor d’esdeveniments i col·laborador de les federacions espanyola i internacional d’automobilisme, Fernando Lobón; la responsable de màrqueting de la Penyagolosa Trails, Carla Tena; el director de la Piscina Provincial, Unai Peña; la cap de premsa de Roberto Bautista, Margaux Pitarch, i el director de comunicació del Villarreal CF, Hernán Sanz.

Les cinc ‘webinars’ anteriors a la clausura de hui han sigut les següents:

–La indústria de l’esport en l’era Post-Covid, impartida per Marc Menchen, fundador del portal Palco 23, principal mig espanyol d’economia/màrqueting en l’esport.

–Postpatrocini esportiu: les noves dinàmiques entre patrocinadors i patrocinadors, que va ser a càrrec de Pascual Martínez, director de patrocinis de McCann Erickson España.

–Les xarxes socials davant el nou consumidor, per Albert Valero, digital manager del Movistar Team de ciclisme.

–Marc legal de l’esport en la nova normalitat, impartida per Irene Aguiar, adjunta a la direcció de Iusport i assessora jurídica especialitzada en dret esportiu.

–Marques, consumidors i públics: nous rols en una nova època, oferida pel consultor en comunicació, esport, màrqueting. i professor de l’UJI, Guilermo Sanahuja.

Mesures Covid-19 Diputació

La diputada provincial d’Esports, Tania Baños, ha explicitat durant la seua intervenció les mesures adoptades pel seu departament amb motiu de la pandèmia referides a grans esdeveniments, clubs, esportistes i mar i muntanya. La primera decisió ha sigut la de reprendre els terminis de totes les mesures que van quedar suspeses amb l’Estat d’Alarma.

Respecte als grans esdeveniments, en 2021 s’aplicarà el mateix barem de puntuació que s’haguera aplicat en el cas que les proves s’hagueren celebrat en el present exercici. A més, es permetrà justificar les despeses realitzades no recuperables dels esdeveniments suspesos en 2020. Sobre els circuits d’enguany, realitzant una única prova es podrà justificar la part proporcional.

Quant als clubs, després de l’Estat d’Alarma s’han reiniciat els terminis de sol·licituds aplicant els mateixos barems d’una situació normal. Els clubs nacionals i internacionals i d’esport adaptat sol hauran de justificar l’import de la subvenció.

Per a la justificació de les beques d’esportistes s’aplicaran els barems habituals i es requerirà un informe de la federació corresponent. Per als desplaçaments d’esportistes internacionals únicament caldrà justificar l’import de la subvenció.

Finalment, la convocatòria de Castelló mar i muntanya se suspén fins que es permeten les activitats grupals i es reprenguen les classes en centres d’educació secundària.