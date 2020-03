L’Ajuntament homenatja les comissions falleres el 16 de març

Després d’un any de treball i il·lusió, i amb la Crida celebrada el passat 29 de febrer, per fi està tot a punt per a gaudir de la setmana fallera 2020 a Quart de Poblet, on ja es respira ambient faller per tot arreu. Així, el dissabte dia 7 es va viure la tradicional cavalcada fallera, on majors i xiquets i xiquetes van fer gala del seu ingeni amb divertides disfresses en un ambient de música i festa.

Una de les senyes d’identitat del municipi és la participació ciutadana, tant individual com col·lectiva i per això, encara que el municipi pertany a la Junta Central Fallera, les activitats més institucionals i massives s’organitzen a través del treball conjunt de l’Ajuntament i de la Comissió Organitzadora de les Falles, entitat que representa a totes les comissions.

L’Ajuntament organitza cada any un acte de reconeixement a les set comissions falleres del municipi: falla carrer Alacant, falla Marqués de Solferit, falla Tribunal de les Aigües, falla Piu XII-Jaume Roig, falla L’Alcota-Sagunt, falla Poeta Llorente i falla Llum Casanova-Pare Espasa. Serà el 16 de març, a les 12.15 hores, quan totes les comissions desfilaran per la plaça de l’Ajuntament per a que la alcaldessa, Carmen Martínez, acompanyada per representants de la corporació municipal, impose a falleres majors i presidents la insígnia de l’Ajuntament. Així mateix, rebran el “palet” com a premi al seu esforç i des de la Comissió Organitzadora es faran públics els guardons rebuts per les falles del municipi en les diferents categories.

Finalment, els fallers i falleres de Quart de Poblet viuran l’acte més emotiu de la Setmana Fallera amb l’ofrena de flors a la Verge dels Desemparats, que tindrà lloc a les 12.00 hores del dia 19 en l’Ermita de Sant Onofre. Les set comissions eixiran des de l’avinguda Ramón y Cajal a les 11.30 hores per a recórrer en cercaviles els principals carrers del poble, fins a arribar a l’Ermita.

A més dels actes més institucionals, cada comissió fallera té el seu propi programa d’activitats, que inclouen les imprescindibles “mascletades”, “despertades”, castells de focs artificials i cercaviles, al costat de disc-mòbils, orquestres i altres espectacles. L’esperada Cremà, serà el 19 a partir de les 21 hores la infantil i de les 23.59 hores, la dels monuments grans.