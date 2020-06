VALÈNCIA NOTÍCIES COL·LABORA AMB Francesc Nogales GUANYADOR DE Grans Iniciatives de Motivació i Èxit: ‘Ressenya la teua lectura’, del Col·legi Sant Enric de Quart de Poblet (València)

Destaca l’àmplia representació de col·legis i professors premiats a nivell nacional, el gran abast dels projectes, el seu valor integrador de famílies, barris, biblioteques i entorn social, i la unió de centres educatius sota un objectiu comú.

Experts del sector educatiu i la tecnologia, seleccionen els projectes guanyadors de la 7a edició dels Premis ‘Grans Iniciatives’ que impulsen i reconeixen l’excel·lència i innovació educativa.

La Fundació ATRESMEDIA i la Fundació ”la Caixa”, Universitat Internacional de València (VIU), la Fundació Orange i un jurat format per experts de l’àmbit educatiu, pedagògic, empresarial i tecnològic, seleccionen el projectes educatius guanyadors de la 7a edició de els Premis ‘Grans Iniciatives’, que reconeixen projectes innovadors i de gran impacte del curs 2019-2020 són:

Grans Iniciatives en Valors: `el Camí De piEFcitos: units per una Educació Física saludable i sostenible’. Un projecte que naix en el CEIP Cristóbal Colón de Madrid de la mà de 235 professors de tota Espanya en un objectiu comú: sumar quilòmetres simbòlics a partir d’activitats que fomenten hàbits de vida saludables i l’aprenentatge transversal. El jurat reconeix el seu gran abast, caràcter integrador i alt valor pedagògic, que transcendeix a diverses comunitats autònomes i difon valors relacionats amb la salut i el benestar, implicant els professors d’educació física. Així mateix, per ser un treball que continuarà en el futur i que pot ser fàcilment replicat.

Grans Iniciatives d’Inclusió Educativa: ‘UBUNTU, tots som un’, projecte impulsat per un equip de professors de 65 centres educatius de Castella-la Manxa i Madrid al costat de l’Orquestra Carles III, en el qual més de 3.000 alumnes canten en grans cors. El jurat el reconeix com un projecte altament motivador i creador de comunitat, integrant a xiquets en risc d’exclusió, en el qual participa un gran nombre de centres, amb l’objectiu de millorar la convivència i la inclusió a les aules propiciant l’aprenentatge, el treball en equip i l’educació en valors a través de la música comunitària.

Grans Iniciatives de Motivació i Èxit: ‘Ressenya la teua lectura’, del Col·legi Sant Enric de Quart de Poblet (València). El jurat el reconeix per ser un projecte d’ampli abast i continuïtat que promou la creació de consciència social sobre la importància de la lectura com a activitat lúdica i l’esperit crític en els xiquets, a través de diferents activitats que involucren al centre escolar, a la biblioteca municipal i a personatges famosos.

Premi Especial Convivència a l’Aula d’Universitat Internacional de València (VIU): ‘Model dialògic de prevenció i resolució de conflictes a l’aula’, del Col·legi Santiago Apòstol de València, per ser un projecte d’àmplia trajectòria i impacte, desenvolupat en un entorn socioeconòmic complex i que suposa una innovació pedagògica sobre el model de comunitats d’aprenentatge, implicant els diferents actors del barri i a les famílies en la presa de decisions. Ha obtingut resultats molt rellevants en la reducció de l’absentisme escolar i la millora de la convivència.

Premi Especial Transformació digital i social de Fundació Orange: ‘Garagelab El Llindar – Laboratori de fabricació digital en entorn escolar’, de Fundació El Llindar Cornellà de Llobregat (Barcelona). El jurat el reconeix per ser un projecte d’alta innovació, desenvolupat de forma continuada amb col·lectius que es troben en risc d’exclusió social i que, a través d’un taller de fabricació digital i amb l’enfocament de “aprendre fent”, a més d’estrényer la bretxa digital de joves desfavorits, té impacte en la seua motivació, en la millora de la seua predisposició a l’aula i del seu rendiment, i en la reducció de l’absentisme escolar.

De la mateixa manera, el jurat ha decidit oferir Accèssit a una aula hospitalària, projectes vinculats al cinema i les emocions, les posades en marxa durant la COVID19, entre altres com:

Grans Iniciatives en Valors: ‘Aules al carrer – Instal·lacions artístiques per a la sensibilització en valors i la participació’, d’un grup de professors de l’IES Mediterrani, l’IES Federico Balart i l’IES Antonio Hellín Costa a la Regió de Múrcia.

Grans Iniciatives d’Inclusió Educativa: ‘Aprenent a ser en una aula diferent’, d’una mestra de l’Hospital de dia Infantojuvenil de salut mental a Saragossa.

Grans Iniciatives de Motivació i Èxit: ‘Lavamagic, la llavadora de les emocions’ d’una professora del Col·legi Sagrat Cor Anunciata de Valladolid; ‘Megaprofes’ (COVID19), idea iniciada per un grup de professors del Col·legi Calasancio Sevillà de Montequinto-Dos Hermanas (Sevilla).

Convivència a l’Aula: ‘Projecte Al-KABIR’, de l’IES Guadalquivir de Còrdova, i #Obxectivo30dexaneiro’ del CEIP Valle-Inclán a Vigo.

Transformació digital i social: ‘Alfabetització cinematogràfica, mediàtica i digital. Aturuxo films’ coordinada per un professor de l’IES de Cacheiras en Teo (la Corunya); ‘Projecte HEIMDALL – Creació d’un casc intel·ligent’ iniciat per un docent de l’IES Els Turons d’Úbeda (Jaén); ‘Diari d’un batxiller en quarantena’ (COVID19), coordinat per un mestre del Col·legi Vila de Móstoles de Madrid.

Els Premis Grans Iniciatives han comptat en aquesta edició amb un jurat de reconegut prestigi com: José Antonio Marina, pedagog i president del Grup d’Experts d’Educació de Fundació ATRESMEDIA; Carlos Medina, director de l’Institut Nacional de Tecnologies Educatives i Formació del Professorat (INTEF); Alfonso Aguiló, president de la Confederació Espanyola de Centres d’Ensenyament (CECE); Carlos Magro, president de l’Associació Educació Oberta; Carmen Perdices, presidenta de l’Associació Millora la teua Escola Pública (MEP); Mario Gutiérrez, president Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF); Julián de Gregorio, mestre guanyador de ‘Grans Iniciatives’ 2018-2019; Rocío Rodríguez, professora guanyadora del Repte Big Data 2019, Mar Camacho, directora general d’Innovació, Investigació i Cultura Digital de la Generalitat de Catalunya; Carlos Utrera, president de l’Associació d’Inspectors d’Educació ADIDE Federació; José M. Rodríguez, director d’Educació Secundària, FP i Règim Especial de la Comunitat de Madrid; Carmen Pellicer, directora de la Fundació Trilema; Sandra Camós, responsable de projectes educatius en la Fundació Princesa de Girona; Patricia Alocén, directora de EduCaixa, Departament d’Acció Educativa de Fundació ”la Caixa”; Eva Giner, rectora de la Universitat Internacional de València (VIU); Luz Usamentiaga, directora de RRII i Responsabilitat Social d’Orange; i Carmen Bieger, directora de la Fundació ATRESMEDIA.

Lliurament dels Premis ‘Grans Iniciatives’

Amb motiu del confinament per la COVID19, la cerimònia de lliurament d’aquests premis es realitzarà en el mes de setembre de 2020 i convocarà a professors, centres de formació i principals agents del sector educatiu que aposten per impulsar la qualitat educativa a Espanya.

Totes iniciatives premiades es donaran a conéixer, durant el mes de juliol, a través d’una gran campanya de comunicació en els canals de televisió, ràdio i multimèdia del Grup ATRESMEDIA. De la mateixa manera, dos docents del centre guanyador de les tres categories de Fundació ATRESMEDIA i “EduCaixa” gaudiran d’una expedició pedagògica internacional.

Per part seua, la Universitat Internacional de València (VIU) concedeix als guanyadors de ‘Convivència a l’aula’ una beca íntegra per a cursar un Màster Universitari de l’àrea d’educació, i dos professionals del centre guanyador del Premi Especial Fundació Orange a la ‘Transformació Digital i Social’ tindran l’oportunitat de viatjar a entitats o escoles de referència en innovació d’Europa.

En la web grandesiniciativas.org i xarxes socials, es pot conéixer de primera tots els projectes premiats d’aquesta i anteriors edicions, a fi de posar en valor el treball de professors i centres a més de servir d’inspiració a la comunitat educativa.

La Fundació ATRESMEDIA, constituïda en 2005, té com a objectiu facilitar que xiquets i adolescents tinguen els suports necessaris per al seu benestar i formació, així com fomentar la sensibilització social sobre els seus drets, necessitats i interessos. Les dues línies prioritàries sobre les quals treballa són: la ‘humanització dels hospitals infantils’, i la ‘millora educativa’. En aquesta última iniciativa, des de 2013 es presta especial atenció al reconeixement de la figura del professor i a la seua imprescindible labor en el desenvolupament de la societat. https://fundacion.atresmedia.com/

Fundació ”la Caixa” és la primera fundació privada d’Espanya i una de les més importants del món, amb un pressupost de 545 milions d’euros en 2019. Presidida per Isidro Fainé i dirigida per Antoni Vila, l’entitat gestiona de manera directa l’obra social que la identifica des de fa més de 110 anys. Sota el lema «Canviem presents, construïm futurs», actua en àmbits tan prioritaris com són el social, l’educatiu, el cultural i el científic arribant a impulsar, en 2018, fins a 50.000 activitats, de les quals s’han beneficiat quasi 15 milions de persones en el món, de les quals 11,4 milions estan a Espanya. https://obrasociallacaixa.org/

Fundació Orange creu en la tecnologia com a eina i com a oportunitat per a millorar la vida de les persones. Per això, realitza projectes emmarcats en l’àmbit de l’educació digital, posant l’accent en col·lectius en situació de vulnerabilitat. A més, aposta decididament per l’ús de solucions digitals en favor de la qualitat de vida de les persones amb autisme. www.fundacionorange.es

La Universitat Internacional de València és una de les principals universitats online del món hispanoparlant. Amb més de 12.000 estudiants de 72 nacionalitats, la Universitat Internacional de València ofereix un porfolio de graus, màsters universitaris i títols propis en constant evolució amb l’objectiu d’adaptar-se als nous perfils professionals i demandes del mercat. El seu claustre es compon de més de 1000 docents que, en la seua majoria, combinen la seua labor acadèmica amb l’activitat professional, la qual cosa els permet comptar amb un coneixement real i actual de les necessitats del mercat. La Universitat Internacional de València és part de Planeta Formació i Universitats, una de les xarxes internacionals d’institucions educatives més importants del món, amb més de 100.000 estudiants de més de 114 nacionalitats, i present a Europa, Amèrica i nord d’Àfrica. www.universidadviu.es