Diverses entitats han analitzat en la primera reunió del Consell Municipal de Medi Ambient d’este mandat els efectes de la pandèmia del coronavirus en el medi ambient i l’entorn natural de la ciutat. Així mateix, han plantejat idees i propostes de millora que es traslladaran a la Comissió de Reconstrucció de València. Entre elles, el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat la “posada en marxa d’una campanya específica per a indicar que no es poden tirar guants i mascaretes al sòl ja que és un problema creixent”.

Campillo ha posat en valor la proposta de la Federació d’Associacions Veïnals de València i la Unió de Consumidors, entre altres, per a la creació d’una campanya de conscienciació perquè els ciutadans i les ciutadanes no tiren els guants i mascaretes al sòl. En este sentit, ha remarcat que “és un problema creixent pel fet que molta gent ix dels supermercats o altres establiments i els tira a la via pública”. Es tracta segons l’edil de “recordar a la gent la prohibició de tirar residus a la via publica, especialment estos, que han de ser tirats al contenidor gris. Volem recollir esta proposta i posar-la en marxa des de la Regidoria d’Ecologia Urbana per a educar a la gent”.

Entre les propostes plantejades per part d’entitats del sector destaquen reforçar el sistema agronòmic local; la potenciació de l’Horta així com els productes de proximitat; lluitar contra la contaminació atmosfèrica; crear espais perquè els ciutadans puguen caminar més àmpliament; la recuperació d’espai públic; la potenciació del transport públic; temes relacionats amb la neteja i desinfecció de l’espai públic o la cura del Parc Natural de l’Albufera, entre altres. D’esta manera “entitats que no van ser convidades a la Comissió de Reconstrucció de València, poden participar ara a través d’estos consells sectorials com el de Medi Ambient”, ha indicat Campillo, qui ha explicat que “ens han fet arribar les seues propostes per correu electrònic que, ara recopilarem, i després enviarem a la Comissió de Reconstrucció”.

“Des de l’equip de govern hem convocat tots els consells sectorials, entre ells el de medi ambient, perquè les entitats d’estos consells de participació ciutadana puguen aportar idees i propostes per a la Comissió de Reconstrucció de València atès que tenia uns eixos limitats i a més, evidentment, es va haver de pactar un nombre de compareixents perquè no s’allargara en el temps”, ha conclòs Campillo.

Este Consell Municipal de Medi Ambient ha donat compte de les actuacions que s’han desenvolupat durant el primer any de mandat des de l’Àrea d’Ecologia Urbana, Emergència Climàtica i Transició Energètica, així com el pla de govern per als pròxims anys. Un consell que va ser creat en 2017 i que ara, a causa de les necessitats per la pandèmia de la COVID-19, s’ha tornat a activar. Pel que fa a la seua composició, la Presidència l’ocupa l’Alcaldia de l’Ajuntament de València que pot delegar en la Regidoria titular de l’Àrea d’Ecologia Urbana, Emergència Climàtica i Transició Energètica. Formen part entitats ambientalistes com a SEU / BirdLife, Acció Ecologista Agró i Ecologistes en Acció. També representants de la Federació de Veïns de València, de les universitats públiques, del sector empresarial, sindicats, etc. A més dels representants dels grups polítics de la corporació i les àrees i servicis municipals implicats en la matèria com ara Platges, Qualitat acústica i de l’aire, Jardineria sostenible, Gestió de residus urbans i neteja, Emergència climàtica i transició energètica, Devesa- Albufera, Pobles de València, Mobilitat sostenible, Cicle integral de l’aigua, a més de Salut i consum responsable.