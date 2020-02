Grezzi ha destacat “el gran treball que hi ha darrere de la conversió en zona de vianants, que es porta planificant des de fa quatre anys”

La Comissió de Patrimoni Municipal, reunida este matí, ha donat el vistiplau al projecte de conversió en zona de vianants de la Plaça de l’Ajuntament de València que ha presentat el Servici municipal de Mobilitat Sostenible, com a responsable d’este.

D’esta forma es dona via lliure a l’actuació que el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, va presentar per primera vegada el 25 d’octubre de 2017 i que finalment començarà a executar-se el pròxim 20 de març, a penes uns mesos abans que comencen les obres de conversió en zona de vianants i reurbanització de la Plaça de la Reina. Davant la comissió han comparegut la cap de servici de Mobilitat Sostenible, el cap de l’Oficina Tècnica d’Infraestructures i el gerent de l’EMT, Josep Enric Garcia Alemany, que han presentat la memòria de l’actuació amb totes les seues característiques.

La Comissió ha donat via lliure així a una actuació que suposa la transformació en zona per a vianants de tot l’espai de la plaça de l’Ajuntament comprés entre el carrer Sant Vicent Màrtir i Periodista Azzati, mantenint un viari en el seu perímetre Est per a la circulació, d’acord amb els condicionants detallats en l’escrit, així com la recuperació de més espai per al trànsit de vianants en tot l’entorn, incloent la conversió en zona de vianants dels carrers de la Sang i Barcelonina, i la vorera Oest de l’avinguda del Marqués de Sotelo, així com la construcció de les noves parades d’EMT i la instal·lació de les seues marquesines.

Tot en un espai en el qual se suprimiran els semàfors, mobiliari i dàrsenes prescindibles; es renovarà el ferm, amb un asfalt convencional en la zona de rodadura del trànsit, i amb un paviment decoratiu d’asfalt polit amb àrids de color roig en la zona per als vianants guanyada per a reforçar la seguretat i la diferència d’usos i en el perímetre dels quals es disposarà de mobiliari urbà (jardineres, forquetes, bol·lards, etc.), i la senyalització adequada que delimite la diferència d’ús entre els vianants i la zona destinada al trànsit rodat. Una actuació que es durà a terme, especialment a partir del 20 de març, amb les contractes de Senyalització, Obres i Infraestructures, Gestió del Trànsit i EMT.

Sobre l’actuació presentada, la comissió ha posat tres únics condicionants: l’actualització de la marquesina de Marqués de Sotelo per una nova d’acord a la resta de la plaça, el trasllat (ja realitzat pel Servici de Mobilitat) al Servici de Domini Públic de l’estudi de l’ocupació de la nova zona recuperada i que la senyalització a instal·lar a “les portes” d’accés a la plaça tinga el mateix disseny i imatge que la resta de l’actuació. Tres condicionants que s’han assumit sense problema per Mobilitat i EMT.

Grezzi ha assenyalat que “ha sigut un treball enorme, esgotador i molt delicat, però és una alegria trobar-nos ja a les portes d’una conversió en zona de vianants que portem ja més de quatre anys planificant, en paral·lel a la decisió de finals de 2015 quan l’alliberàrem de trànsit els últims diumenges de cada mes. Des d’aleshores han sigut moltes les hores de treball -i encara queden moltes per davant- del personal tècnic del Servici de Mobilitat Sostenible i l’EMT, a més del nostre equip en la Regidoria i a tots ells cal reconéixer-los este treball, perquè sense la seua dedicació el que passarà en unes setmanes no hauria sigut possible”.