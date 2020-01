Ximo Puig celebra l’arribada d’un Govern de progrés a Espanya que, igual que el valencià, situe a les persones en el centre de les seues polítiques *sociales07/01/*2020Ximo Puig celebra l’arribada d’un Govern de progrés a Espanya que, igual que el valencià, situe a les persones en el centre de les seues polítiques socials

– El *president ha indicat que el nou Govern serà un aliat de la Comunitat Valenciana per a millorar la sanitat, educació i protecció social dels valencians i valencianes

– Moltes de les mesures que proposa Sánchez «connectaran amb el que s’ha fet en algunes comunitats autònomes governades pels progressistes, com la Comunitat Valenciana», segons Puig

– Puig ha afirmat que Sánchez serà «un president de tots i de totes» que entén que «ha de defensar la diversitat, però, al mateix temps, també la igualtat entre els espanyols»



Madrid. El *president de la Generalitat, Ximo Puig, ha celebrat l’arribada d’un Govern de progrés a Espanya que, igual que ha fet el Consell en la Comunitat Valenciana, situe a les persones en el centre de les seues polítiques socials.

«És un bon moment per a la Comunitat Valenciana ara que es podran alinear polítiques progressistes amb el conjunt d’Espanya», ha afirmat Puig, qui ha assegurat que l’important és «atendre la realitat des d’una perspectiva moderada i tenint en compte que el fonamental són els ciutadans».

El *president ha celebrat que «Espanya puga eixir del bloqueig al qual havia estat sotmesa i que totes les institucions funcionen a ple rendiment». A més, ha reivindicat l’exemple que suposa el Govern valencià, que ha passat «de ser paradigma de corrupció a ser paradigma de polítiques justes, socials i avançades».

Així s’ha pronunciat en els limítrofs del Congrés dels Diputats, on ha indicat que el nou Govern serà un aliat de la Comunitat Valenciana i que atendrà les necessitats dels valencians i les valencianes.

En aquest sentit, el *president ha assegurat que «la complicitat» entre tots dos executius permetrà millorar serveis públics, com la sanitat, l’educació o l’atenció a les persones majors, i generarà noves oportunitats d’ocupació en la Comunitat.

Així mateix, el *president ha destacat que moltes de les mesures que proposa Sánchez «connectaran amb el que s’ha fet en algunes comunitats autònomes governades pels progressistes, com la Comunitat Valenciana, on s’ha posat fi al copagament farmacèutic i s’han obert unes noves expectatives per a l’educació i la sanitat pública», entre altres mesures.

D’altra banda, en finalitzar la sessió d’investidura on ha sigut elegit president Pedro Sánchez, el titular del Consell ha destacat la importància de «allunyar la crispació» de la política i ha considerat «fonamental» que «hi haja un clima de convivència».

A més, Puig ha afirmat que Sánchez serà «un president de tots i de totes» que entén que «el conjunt de les comunitats autònomes és divers» i que «ha de defensar la diversitat, però al mateix temps, també la igualtat entre els espanyols».