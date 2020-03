Aquest dissabte 7 març va tindre lloc, la XV Parada Mora organitzada per la Falla Jacinto *Benavente-Reina Donya Germana. La Capitania del qual tenia al capdavant a Luis Bertomeu al costat de l’esquadra *Filà *Berebeguts València

Un any més, s’ha dut a terme l’Entrada Mora, emparada per la Falla Jacinto *Benavente – Reina Donya Germana, en la qual participen més d’un centenar de membres de l’Agrupació de Falles de la Gran Via, provinents de diferents comissions.

La desfilada va tindre lloc, el dissabte anterior a la setmana fallera. El recorregut pel carrer Salamanca, sent el seu inici en l’encreuament amb Mestre Racional. Es van instal·lar cadires per al públic assistent, entre el qual es trobava la Fallera Major de València.

Amb la participació de més de deu bandes de música, xarangues, ballet i ostentació del Capità Moro, Unes tres-centes persones van conformar tota la desfilada, referència de les Entrades Mores i Cristianes més populars de la Comunitat Valenciana.