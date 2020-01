L’objectiu de la diputada Virginia Martí és «mostrar un territori atractiu, ple d’històries, sabors, aventures i experiències en una província única»

1 8 de gener de 20 20 . La Diputació de Castelló mostrarà en FITUR 2020 totes les iniciatives turístiques que està impulsant per a ajudar el sector turístic castellonenc a estar cada vegada més ben posicionat en un mercat altament competitiu i exigent. Així ho ha posat de manifest la diputada provincial de Turisme, Virginia Martí, qui ha indicat que el que es pretén és «mostrar un territori molt atractiu ple d’històries, sabors, aventures i experiències, que permetran al viatger viure i gaudir d’una província única».

A això ajudaran les dues principals presentacions que es realitzaran en la fira internacional de Madrid, relacionades amb la gastronomia i amb el cicloturisme, amb el qual la província de Castelló vol convertir-se en una atractiva destinació de turisme actiu.

També es realitzaran accions de promoció que estan dissenyades per a captar l’atenció dels operadors i dels mitjans de comunicació a fi que Castelló continue sent una destinació atractiva en els seus mercats tradicionals i tinga la capacitat d’atraure la demanda en altres nous. Són accions que es realitzaran en l’estand de FITUR de la Comunitat Valenciana, en el qual la província de Castelló tindrà un lloc destacat per a mostrar totes les accions que s’impulsaran gràcies a l’aprovació del pressupost del Patronat Provincial de Turisme per a 2020, que supera els 5,5 milions d’euros. Amb aquestes iniciatives «la Diputació pretén prestigiar al màxim la imatge de les nostres comarques».

Virgina Martí ha fet un xicotet balanç de la seua gestió al capdavant de l’Àrea de Turisme assenyalant que «en el poc temps que portem al capdavant de la Diputació, hem tingut l’oportunitat d’avaluar en profunditat les necessitats de la província en matèria turística i de definir algunes línies mestres del que volem fer i de com el volem fer». A més, «hem sigut capaços d’aprovar el major pressupost de la història del Patronat Provincial de Turisme, les partides del qual mostren clarament la nova orientació que l’actual equip de govern vol donar a la política turística provincial, per al que hem recorregut a uns bons instruments que compten amb una adequada dotació econòmica que ens permetrà aconseguir els objectius que ens hem marcat».

PRINCIPALS ACCIONS DE PROMOCIÓ EN LA FIRA

El programa d’actes en FITUR 2020 començarà el dimecres 22 de gener amb el llançament de Castelló Destinació Cicloturista, un acte en el qual estaran presents el president de la Diputació, José Martí, i el ciclista guanyador del Tour i la Vuelta, Pedro Delgado. Es tracta d’un projecte que s’ha forjat en els últims mesos per les potencialitats que presenta la província de Castelló per a la pràctica d’aquesta modalitat esportiva de turisme.

La jornada del dimecres 22 culminarà amb l’anunci de les novetats que en 2020 presentarà el certamen Lletres del Mediterrani amb el qual autors del màxim nivell de tota Espanya escriuen novel·les ambientades en pobles de la província de Castelló.

El dijous 23 es realitzarà la presentació oficial de l’adhesió a l’ExquisitMediterrani de TurismeComunitat Valenciana, pas fonamental per a llançar de manera definitiva futures accions de promoció dels productes gastronòmics Castelló Ruta de Sabor i les experiències gastronòmiques de la província.

Aqueix mateix dia, per primera vegada en FITUR, es realitzarà una acció denominada ‘8 Xefs, 8 Plats’, amb la qual restauradors castellonencs s’encarregaran de fer un homenatge als productes i la gastronomia de la província amb un showocooking i una degustació Castelló Ruta de Sabor.