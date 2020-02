el periodista valencià kike mateu, que ha sigut el segon cas positiu de coronavirus al país valencià i que s’hauria contagiat la setmana passada quan va ser a milà per retransmetre el partit de la lliga de campions disputat entre l’atalanta i el valència – ja que l’equip italià no disposa d’un estadi en condicions per fer-ho a la seva ciutat, bèrgam–, ha explicat aquest migdia que es troba «bé, tranquil i molt ben atès», i que només pateix «els símptomes d’una grip, però res més». mateu, de 44 anys, i que treballa per a l’emissora intereconomía, ha triat el diari las provincias, publicació amb la qual col·labora habitualment, per difondre un vídeo amb el qual vol traslladar un missatge de «normalitat i tranquil·litat» a la ciutadania

el periodista, que està aïllat en una habitació de l’hospital clínic de valència, ha afirmat que es troba en bon estat i amb molt d’ànim. «de debò, els símptomes que tinc no m’impedirien anar a treballar, que és el que desitjaria». «de veritat, que ningú s’alarme, estic perfectament», ha insistit, i ha remarcat que entén que la gran facilitat amb què es contagia el virus fa necessària la seva reclusió al centre hospitalari per un termini encara indeterminat.

kike mateu ha explicat que en patir els primers símptomes d’una grip, i «per responsabilitat» en haver viatjat a una de les regions italianes afectades pel coronavirus, ahir dimecres no va anar a treballar i va trucar al telèfon 112. posteriorment, i seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, es va traslladar al centre hospitalari perquè li fessin les proves que han diagnosticat el seu positiu.

el periodista valencià conclou el vídeo explicant que el seu desig és traslladar un missatge de «tranquil·litat» i visibilitzar que a la gran majoria dels afectats pel virus no els passarà «gran cosa», només «dècimes de febre», «un poc de mal de cap» i «tossir un poc més del compte».

recomanacions per als aficionats del valència

la consellera de sanitat universal i salut pública del govern valencià, ana barceló, ha demanat als 2.400 seguidors del valència que la setmana passada van viatjar a milà que segueixin els protocols d’actuació que els va facilitar «de seguida» el club i ha reclamat «tranquil·litat» i no alarmar-se.

aquestes indicacions establien que aquells ciutadans que no pateixin cap símptoma facin «vida normal», però que en cas de notar-ne algun com «tos, dificultats respiratòries o afeccions semblants a una grip» es posin en contacte amb «el telèfon 112 i amb la conselleria de salut pública, on els donaran més indicacions».