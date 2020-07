2/7/2020

Fins a sis categories del Campionat Autonòmic de Galotxa, trofeu El Corte Inglés, faran tornar a la vida als trinquets del nostre territori.

Un total de quinze trinquets acolliran aquesta setmana les partides de la tornada a la normalitat de la competició més important dels clubs de pilota. En la màxima categoria seran sis les formacions que lluitaran per jugar la gran final que tindrà lloc en Massalfassar el primer cap de setmana d’agost. Algimia d’Alfara es un dels favorits, comptant amb David Lostado, Javi Font o Raul entre les seues files. Jugaran la seua primera partida davant de la jove formació d’Onda. L’Odontica Riba-roja A, que tindrà a un clàssic del torneig com es Jesus Manuel, i a una ferma promessa com Mario, jugarà com a local la tornada a la competició davant un equip que coneixen a la perfecció, la veina formació del Caixa Popular la Pobla A. Per últim, el Trinquet de Torrent A i el Manises A, amb els germans Vicent i Salva Cervera, tancaran la primera ronda de partides.

Per a la divisió de plata seran huit els equips que s’enfronten en quarts de final. El Moixent A jugarà l’anada en casa davant el jove equip de Massamagrell, mentre que el Moixent B ho farà amb el Massalfassar B. Per l’altre costat del quadre serà el Torrent B qui jugue davant el Caixa Popular la Pobla C, sent els protagonistes de l’últim enfrontament el Torrent C i l’Amics de la Ribera.

Ja en tercera categoria Massalfassar C i Xilxes A, Caixa Popular Riba-roja D i Manises B, i Maxim Domenech Alberic amb Lliria seran qui s’enfronten en les primeres eliminatòries, mentre que el Torrent E passa directament a semifinals. Respecte a quarta A seran el Socarrades Campanar, Manises C, Egyptrailer Riba-roja E, Torrent F, Manises D, Massalfassar D, Industa Moncada i Caixa Popular La Pobla D els que lluitaran pel títol. Per últim, en quarta B, ho faran Torrent G, Manises E, Riba-roja F i Torrent D. En la categoria de juvenils independents, els equips que s’enfrontaran per la copa de campions seran els de Torrent I, Carraixet Tavernes Blanques, Riba-roja G, Torrent H i Alfara del Patriarca.