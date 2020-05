La institució destinarà més de 1,5 milions d’euros per a unitats de respir, escoles matineres i implementació de programes

Castelló, 10 de mayo de 2020 La Junta de Govern de la Diputació de Castelló aprovarà despús-demà dimarts l’obertura dels terminis de sol·licitud de les ajudes vinculades al Benestar Social que la institució provincial concedirà en 2020 a ajuntaments i entitats socials, el muntant global de les quals ascendeix a 1.554.000 euros. Per a sol·licitar-les es disposa d’un termini de 30 dies naturals a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Ho ha anunciat el president José Martí, qui ha assenyalat que «amb l’emergència sanitària originada per la COVID-19 les polítiques socials passen a ser una prioritat absoluta per a l’equip de govern de la Diputació del canvi». Martí ha afegit que «no podria ser d’una altra manera després d’escoltar en la taula de diàleg per a la recuperació econòmica i social el testimoniatge de les alcaldesses i els alcaldes dels xicotets pobles, que han advertit que els seus serveis socials municipals estan desbordats i mancats de liquiditat».

Dins d’aquest paquet d’ajudes per als ajuntaments que impulsa la Diputació destaca la partida de 730.000 euros per als Serveis de l’Autonomia Personal de les Persones Majors, que substituiran a les antigues unitats de respir. Amb aquesta línia es garanteix la continuïtat de les 81 ja existents i la incorporació d’altres noves. Són subvencions que s’atorguen amb caràcter retroactiu a data 1 de gener de 2020 perquè, segons la vicepresidenta i responsable de l’Àrea de Benestar Social, Patricia Puerta, «el nostre objectiu és que l’emergència sanitària no implique ni pèrdua de recursos per als ajuntaments, ni l’eliminació de llocs de treball».

També destaca per la seua quantia la partida de 680.000 euros per a la implementació de programes i serveis al qual podran accedir per concurrència competitiva les entitats vinculades al Benestar Social. Es permet la presentació de projectes que tinguen relació amb l’emergència sanitària originada per les expansió del coronavirus.

Finalment, es dedicaran 134.000 euros a les 32 escoles matineres que gestionen d’altres associacions de mares i pares d’alumnes de la provincia.