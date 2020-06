Castelló, a 15 de juny de 2020 La Diputació de Castelló ha obert de nou les portes de la Piscina Provincial una vegada la Comunitat Valenciana en el seu conjunt ha passat a la fase 3 de la desescalada dins del pla del Govern per a arribar a la Nova Normalitat.

La Diputació de Castelló, al costat de l’empresa concessionària del servei, Intur Esport SL, ha treballat durant tota aquestes setmanes en els els protocols d’actuació perquè tots els usuaris -1.600 a data de febrer de 2020- i el personal de la piscina tinguen garantida la seua seguretat i salut.

Aquest protocol inclou, com ha destacat la diputada provincial d’Esports, Tania Baños, la posada en marxa d’una aplicació mòbil per a la reserva d’espais «per a controlar que es compleix l’aforament màxim permés per a aquesta mena de recintes». Així mateix, també es pren la temperatura a totes les persones que accedeixen a la piscina i s’han instal·lat mampares de separació i punts d’higiene de mans al llarg de tot el complex.

D’altra banda, es posarà l’accent en les mesures que cada usuari ha de prendre per a evitar nous contagis, com l’ús de guants i màscara en diferents estades o l’obligatorietat de mantindre sempre els dos metres de distància social.