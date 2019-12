La Regidoria d’Ecologia Urbana ha invertit més de 13.000 euros per engalanar la ciutat amb motius florals nadalencs

L’Ajuntament de València, amb motiu de les festes nadalenques, ha engalanat els barris i pobles amb un total de 5.500 flors de Nadal (Poinsettia). El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat que es tracta de 1.500 unitats més que 2018.

“Els veïns i les veïnes ja poden veure esta típica decoració nadalenca que posem tots els anys pels carrers de la nostra ciutat”, ha indicat el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, qui ha concretat que són 1.500 unitats més que en 2018. El parc de Benicalap és el lloc on més flors de Nadal s’han habilitat, amb un total de 360 unitats; seguit de prop del Carrer de La Pau amb 350 unitats. Altres llocs on s’han plantat són el Jardí del Túria; el Pont de les Flors o la Gran Via Marquès del Túria. També a la resta de barris i pobles de València.

CURIOSITATS POINSETTIA O FLOR DE NADAL

El costum de posar poinsetties per a adornar les cases i carrers per Nadal, es va estendre en les terres valencianes en les darreres dècades. El motiu no és un altre que el color roig de les fulles, cridaner especialment en l’època d’hivern, on una bona part de l’arbratge i altres plantes està, bé sense fulles, ben esmorteït pel descans hivernal. La Poinsettia, originària d’Amèrica Central, va ser descoberta en 1828 per John Poinsett, ambaixador dels Estats Units a Mèxic, qui va enviar diverses a Carolina del Sud perquè començaren a conrear-se. Així mateix, els azteques les empraven per a tintar teixits, fer cosmètics i per a usos medicinals. Una flor tan popular que en 2002 el Congrés dels Estats Units va nomenar el 12 de desembre com el Dia de la Poinsettia.