Luisa Notario ha destacat que el percentatge de dones en la plantilla municipal ha augmentat del 40,5 al 45,2 % des de 2016, segons el primer informe de seguiment.

El Comité d’Igualtat de l’Ajuntament de València s’ha reunit per primera vegada després del decret de l’estat d’alarma per analitzar el primer informe fet per la subcomissió de seguiment del II Pla d’Igualtat, just 16 mesos després de la seua aprovació. La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha destacat “el nivell alt d’acompliment” una vegada certificat que vora la meitat de les 57 accions concretes incloses al Pla o ja s’han executat o almenys s’han iniciat ja. La constitució de tribunals paritaris per a la selecció del personal empleat públic, la realització d’una formació bàsica amb perspectiva de gènere per a tot el personal de la plantilla que impartisca formació o l’elaboració d’una guia de recursos interns en matèria de violència de gènere són algunes de les mesures ja implementades en este primer any de vigència del Pla.

Com és conegut, el II Pla d’Igualtat per a empleades i empleats públics es va aprovar el 7 de març de 2019 amb l’objectiu de “transformar la cultura organitzativa perquè la igualtat entre dones i homes fora un pilar de les relacions laborals”. Notario ha posat en valor que eixe text inclou 57 accions concretes (per les 16 incorporades al primer Pla d’Igualtat municipal) que impliquen àrees diverses com ara les d’ocupació, ordenació del temps de treball, la formació i la promoció professional, la bretxa salarial, la salut laboral, la prevenció i l’actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe i contra la violència de gènere, així com les de comunicació i transversalitat i incorporació de la perspectiva de gènere. A més, hi ha un glossari perquè les persones menys familiaritzades amb conceptes bàsics del Pla d’Igualtat els puguen comprendre.

”Este equip de govern té un full de ruta molt clar en la implementació de polítiques encaminades a la consecució de la igualtat i treballem amb l’objectiu general d’integrar la perspectiva de gènere de manera transversal en la gestió de les persones, de manera que la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes siga el principi rector de totes les polítiques, mesures i accions que afecten al personal municipal”, ha destacat Notario.

“El seguiment i l’avaluació anuals ens permeten comprovar l’execució del pla i adequar les accions dels exercicis següents”, ha explicat la regidora. Com a exemple, ha recordat que l’informe inclou una anàlisi de les diferències en funció del sexe en la plantilla municipal, com ara l’edat mitjana, el nivell de responsabilitat, les retribucions mitjanes, els permisos i la flexibilitat horària, etc.

Per la seua part, la regidora d’Igualtat, Lucía Beamud, ha assegurat que “la igualtat ha de ser una de les peces angulars sobre la qual ha de desenvolupar-se la política d’este ajuntament, per això ja vam posar en marxa un pla d’igualtat en l’anterior mandat que ara avaluem. Es tracta d’implementar les polítiques d’igualtat de manera transversal en cadascuna de les àrees d’este Ajuntament i, per extensió, de la ciutat de València. Per exemple hem implementat, a través d’este pla, la guia de recursos a dones víctimes de violència de gènere o la formació a les persones funcionàries del consistori en temes d’igualtat, entre moltes altres; ja que hem arribat a la meitat de les accions propostes en tan sols un any”.

DADES DEL PRIMER INFORME DE SEGUIMENT.

Arran d’este primer informe de seguiment es desprén que la plantilla municipal està integrada en un 54,8 per cent per homes (3.085) i en un 45,2 per cent per dones (2.540), baixant així la diferència en 9,4 punts percentuals des de 2016 (quan hi havia 1.979 empleades). “Hem aconseguit que la desigualtat es reduïsca gràcies a l’impacte positiu en la xifra de dones que s’han anat incorporant estos darrers anys”, ha posat en valor Notario. S’estima, de fet, que en poc més de tres anys, seguint esta tendència, la distribució de la plantilla municipal podria ser paritària.

L’informe també descriu com les a àrees més feminitzades les de Desenvolupament Humà (73,6 %), Participació, Drets i Innovació Democràtica (72,9 %), Alcaldia (67,9 %) o Educació, Joventut i Esports (67,4 %); d’altra banda, les més masculinitzades són les de Protecció Ciutadania, Medi Ambient i Canvi Climàtic o la de Cultura.

Entre les dades més importants hi ha la que fa referència a la desigualtat en l’ascens social i en el càrrec, donat que moltes dones ocupen llocs administratius (80,1 %) i que hi ha més homes (53,1 %) en llocs directius. També en quant a la retribució anual mitjana es comprova que per cada 100 euros cobrats per un home, una dona ingressa una mitjana de 85,3 euros, és a dir un 14,7 % menys. A més, són les dones les que més permisos sol·liciten, especialment els relatius a cures de familiars malalts o accidentats (un 73,1 %).

“Amb plans com este, amb una ferma aposta per la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes estem aconseguint un ajuntament més just, però encara queda molt de camí per recórrer i continuarem fent-ho de la mà dels treballadors i les treballadores municipals i amb un seguiment constant de tots els indicadors que ens avisen d’estar seguint el camí correcte”, ha destacat Notario.