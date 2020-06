El Plan Cabanyal-Canyamelar gestionarà la compra-venda del sòl municipal sobre el qual estan construïdes les cases dels carrers de José Ballester Gozalvo, d’Eugènia Viñes i de les Drassanes, al Front Marítim. La mesura, acordada hui per la Junta de Govern Local, permetrà <<regularitzar la situació a famílies afectades després de cent anys en règim de concessió>>, en paraules de la vicealcaldessa, Sandra Gómez. L’òrgan col·legiat de l’executiu municipal també ha acordat una modificació del Pla General d’Ordenació Urbana, que possibilitarà els equipaments sanitaris baix rasant, i l’ampliació del parc públic de vivenda de lloguer accessible <<en més de 300 vivendes amb un cost de 54 milions d’euros>>.

La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres una moció subscrita per la vicealcaldessa, Sandra Gómez, i la regidora de Patrimoni, Isabel Lozano, per la qual s’encarrega al Plan Cabanyal-Canyamelar la gestió de la compra-venda del sòl municipal en què s’alcen les cases situades als carrers de José Ballester Gozalvo, d’Eugènia Viñes i de les Drassanes, al Front Marítim. L’objectiu, segons Sandra Gómez, és <<accelerar el procés a través d’esta oficina de proximitat i atenció ciutadana>> per <<regularitzar la situació de les famílies afectades després de cent anys en règim de concessió>>.

La vicealcaldessa ha informat d’esta mesura en la roda de premsa posterior a la reunió de l’òrgan col·legiat de l’executiu municipal. En la compareixença, retransmesa a través de la sala de premsa virtual, també ha participat el vicealcalde Sergi Campillo. Gómez ha recordat que esta zona <<antigament era marítim-terrestre, pertanyia al Govern d’Espanya i l’any 1991 es va cedir a l’Ajuntament de València>>. <<En l’època del Partit Popular sistemàticament es va denegar a estes famílies, tot i que estaven tota la vida perquè eixes cases tenen més de cent anys i han passat de generació a generació, que pogueren regularitzar les seues propietats>>. No obstant això, <<ara, per fi, els propietaris que es van quedar podran comprar el sòl a l’Ajuntament>>.

Es tracta, en paraules de la regidora, <<d’un impuls a la regeneració i rehabilitació al Cabanyal-Canyamelar>>. En eixe sentit, s’ha referit a la recent aprovació del Pla Especial del Cabanyal-Canyamelar (PAC), amb el qual <<a més d’aprovar les noves normes urbanístiques d’eixa zona, vam aprofitar per canviar les normes del Pla Especial del passeig Marítim, les quals afecten totes les edificacions dels carrers de José Ballester Gozalvo, d’Eugènia Viñes i de les Drassanes, cases que tenen una tipologia marinera, específica, que hem protegit>>. Així mateix, <<hem fet una limitació de les altures dels solars que va deixar el govern del Partit Popular, que es va dedicar a derrocar i a expropiar, de manera que qualsevol nova edificació tan sols podrà fer-se amb planta baixa més un, és a dir, dos altures>>.

MODIFICACIÓ DEL PGOU

Un altre dels assumptes abordats en la Junta de Govern Local ha sigut la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) per permetre que instal·lacions sanitàries, com ara consultes o quiròfans, puguen localitzar-se baix rasant. L’actualització del PGOU, que data de l’any 1988, té <<gran transcendència pel projecte d’ampliació de l’Hospital Clínic a l’antiga Escola Universitària d’Enginyers Tècnics Agrícoles>>, la qual cosa <<millorarà el servici públic de sanitat als veïns i veïnes>>.

PLA DE VIVENDA DE LLOGUER ACCESSIBLE

D’altra banda, Sandra Gómez ha anunciat l’ampliació del parc de vienda de lloguer accessible en <<més de 300 habitatges amb un cost de 54 milions d’euros>> per <<promoure l’accessibilitat a la vivenda no només d’aquelles persones amb més dificultats econòmiques, sinó d’aquelles que, tenint uns ingressos més o menys estables, tampoc poden accedir a una vivenda>>. La vicealcaldessa ha informat que <<hem demanat al Banc Europeu d’Inversions que ens finance el 50 %, però necessitàvem que l’Ajuntament aprovara eixe endeutament d’AUMSA, que és l’empresa que realitzarà la promoció, perquè puga sol·licitar el préstec i puguem ja començar a caminar en l’ampliació>>.