La regidora d’Espai Públic, Lucia Beamud, ha demanat un informe a Mobilitat Sostenible per a que concrete els casos particulars de la baixada a la calçada

La regidora d’Espai Públic de l’Ajuntament de València, Lucía Beamud, ha explicat que ha presentat una proposta a la Federació de Veïns de València i la Federació d’Hosteleria i Unió Gremial de València que especifica una sèrie de condicions per a ampliar les terrasses de la ciutat sobre places d’aparcament en la calçada, en zones verdes i places i en Zones Acústicament Saturades. Beamud ha explicat que els hostelers hauran de fer les peticions d’ampliació a través de les Juntes de Districte. En tot cas, estes mesures s’aprovessin en la Junta de Govern Local de divendres que ve.

Així, l’ampliació de terrasses en zona reservada a l’estacionament no podrà ocupar la zona d’aparcament si és zona blava o taronja (ORA), places reservades per a persones amb diversitat funcional, reservades per a vehicles autoritzats o zones de càrrega i descàrrega. La zona ampliada en calçada haurà d’estar situada al costat de la vorera i davant de la façana del local, coincidint amb la longitud de la terrassa autoritzada en vorera actualment.

Haurà d’instal·lar-se senyalització vertical corresponent per prohibir l’estacionament de vehicles durant l’horari d’instal·lació de la terrassa i es possibilitarà la compatibilitat de l’ús de la terrassa amb l’aparcament de vehicles una vegada finalitzat l’horari de funcionament de la terrassa. A més, haurà d’instal·lar-se elements separadors que delimiten la terrassa en calçada i la separen dels vehicles estacionats.

En tot cas, la concreció dels llocs on es podrà desenvolupar esta mesura atenent a les peculiaritats dels diferents tipus de vies i carrers que hi ha a València dependrà d’un informe de Mobilitat Sostenible que ja s’ha sol·licitat des de la regidoria d’Espai Públic.

Pel que fa les zones verdes, podrà ampliar-se la terrassa a l’interior d’un parc, zona verda o enjardinada sempre que la zona ampliada es trobe a menys de 30 metres de l’establiment i haurà de respectar un itinerari de vianants de tres metres d’amplada com a mínim. En les ZAS estarà permès ampliar la superfície de les terrasses preexistents per tal de garantir el 50% de l’aforament dictat per les autoritats sanitàries amb les distàncies seguretat prescriptives.

Totes estes mesures s’aplicaran de manera puntual i acotada al temps que duren les mesures especials de seguretat decretades per les autoritats sanitàries a causa de la crisi sanitària del coronavirus. Una vegada acabe este moment, les terrasses retornaran a la regulació habitual.

“Des de l’Ajuntament de València vetlem perquè un dels principals sectors econòmics de la ciutat tinga les facilitats que necessite i, a l’hora, que els veïns i veïnes de València tinguen garantits els seus drets bàsics de descans i de passeig. Posem per davant de tot el diàleg i el consens”, ha valorat la regidora d’Espai Públic, Lucía Beamud.