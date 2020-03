L’alcaldessa posa en valor les mesures preses des de l’àmbit privat per a limitar la propagació i el contagi del coronavirus

L’alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, en nom de l’Ajuntament, agraeix a la societat civil i a l’empresariat de la ciutat la seua implicació amb les mesures preses des de l’àmbit privat per a limitar la propagació i el contagi del coronavirus a la ciutat. «El tancament de pubs, discoteques, bars, restaurants i altres negocis similars, anunciat ahir, abans de la suspensió decretada hui per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, demostra la responsabilitat col·lectiva dels veïns i veïnes de Castelló que, sent conscients de l’impacte econòmic que això podria suposar en el seu compte de resultats, han posat per damunt l’interés general», ha assegurat la primera edila. «En un moment d’excepcionalitat com el que estem vivint, és d’agrair aquesta reacció», ha manifestat.

«L’Ajuntament de Castelló no té cap competència sobre les activitats privades, però com a alcaldessa puc dir que em sent orgullosa de la resposta ciutadana davant una emergència sanitària com l’actual. Castelló està donant exemple», ha assegurat Marco.

Després de la reacció de l’empresariat dels sectors de l’hostaleria i de l’oci nocturn de la ciutat anunciant el tancament dels seus negocis, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha aprovat hui una resolució per la qual s’acorden mesures especials de caràcter preventiu en matèria d’espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics, per a limitar la propagació i contagi pel Covid-19. Sobre la base d’aquesta, tots els espectacles públics, activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics subjectes ala Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, quedaran suspesos i sense funcionament des de les 00.00 hores del dissabte 14 de març per un termini de 15 dies sense perjudici de la seua renovació.

Aquesta mesura afecta als espectacles i activitats en via pública i en espais oberts, inclosos els festivals de gran aforament; els espectacles i activitats extraordinaris, tant a aquells que suposen un increment de risc com als que no; i a les proves esportives. També tanquen les discoteques, sales de festes, sales de ball i pubs; els cinemes, teatres i establiments amb butaques; els bars, restaurants, cafeteries i establiments situats en la zona marítim-terrestre. Se suspenen els espectacles taurins, les activitats firals i parcs d’atraccions, els establiments on es realitzen activitats de joc i d’atzar; i les activitats organitzades per a persones menors d’edat i per a majors de 65 anys. També tanquen els gimnasos, piscines i establiments on es desenvolupen activitats esportives.