Amb motiu de les dos proves esportives, la ciutat de València experimentarà diversos talls de trànsit els dies 22 i 23 de febrer

La ciutat de València viurà este cap de setmana una doble cita esportiva. Mentre que el dissabte 22 de febrer se celebrarà la tercera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana Fémines, amb eixida des de la Plaça de l’Ajuntament de València a les 10.55 hores i emmarcada en la 4a Setmana Ciclista Valenciana; el diumenge 23 de febrer serà el torn de la sisena edició de la carrera ‘Never Stop Running’, de 09.00 hores a 10.20 hores.

El dissabte 22 de febrer, amb motiu de la quarta edició de la Setmana Ciclista Valenciana, tindrà lloc la tercera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana de Fémines. Una etapa en la qual les ciclistes hauran de completar un recorregut de 94 quilòmetres (València-Sagunt) que s’iniciarà en la Plaça de l’Ajuntament de València a les 10.55 hores.

Un circuit urbà que serà neutralitzat amb els corresponents talls de trànsit al pas de les participants, i que s’obriran just després. Únicament es mantindrà tancada al trànsit rodat la Plaça de l’Ajuntament de València des de les 09.00 hores a les 11.00 hores. El recorregut corresponent al circuit urbà en la capital del Túria serà el següent: Plaça de l’Ajuntament de València, avinguda del Marquès de Sotelo, carrer de Xàtiva, carrer de Guillem de Castro, passeig de la Petxina, carrer del Comte de Trénor, pont de la Trinitat, carrer d’Alboraia, avinguda del Primat Reig, carrer d’Alfauir, pas inferior de la avinguda dels Germans Machado i camí de Montcada sentit Poble Nou.

Pel que respecta a la carrera ‘Never Stop Running’, que el pròxim diumenge 23 de febrer celebrarà el seu sisè aniversari i que forma part del Circuit de Carreres Populars de la ciutat de València, està programada de 09.00 hores a 10.20 hores, tant la modalitat de carrera com la de marxa. L’itinerari a seguir de la prova de 5 quilòmetres per part dels i les participants és el següent: avinguda de França, plaça d’Europa, carrer del Pare Tomàs de Montañana, avinguda del Port, via de servici del carrer del Doctor Josep Juan Dòmine, gir a l’altura del carrer de Francesc Cubells per a tornar pel mateix carrer però per calçada fins a l’avinguda de l’Enginyer Manuel Soto, carrer de Joan Verdeguer, avinguda de les Balears, carrer de Menorca i avinguda de França de nou.

En este cas, es procedirà al tancament total del trànsit de l’avinguda de França (entre els carrers de Menorca i Eivissa) a partir de les 06.00 hores i fins a les 11.30 hores aproximadament, per a albergar les proves infantils.