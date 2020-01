Durant el primer mes de servici, cada dia vora 400 persones han pujat als autobusos municipals en les parades del nou itinerari de la línia

Vora 12.000 persones han utilitzat la línia 9 de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València per anar des del Forn d’Alcedo i Sedaví fins al centre de la ciutat durant el primer mes del nou itinerari de la línia. La seua prolongació des de la Torre fins arribar al Forn d’Alcedo passant pel municipi de Sedaví havia sigut una demanda del veïnat i les bones dades durant el seu primer mes demostren la bona acollida entre les persones usuàries.

Des del 9 de desembre fins al 9 de gener, cada dia prop de 400 persones han pujat, de mitjana, als autobusos municipals en les parades que donen servici al nou trajecte de la línia, que connecta de manera directa al veïnat de Forn d’Alcedo fins al centre de la ciutat i al seu hospital de referència, el Doctor Peset.

Per millorar el servici a les persones usuàries, l’entitat municipal ha augmentat el número de viatges i autobusos de la línia per a mantenir la freqüència en hores punta i millorar-la per les vesprades. També ha incrementat en sis el número de conductors i conductores en la plantilla perquè la prolongació no tinga cap incidència en la resta de la xarxa.

D’esta manera i gràcies a l’acord amb l’Ajuntament de València i la Diputació de València, l’EMT ha donat resposta a una demanda del veïnat i ha millorat la connexió de Sedaví amb la ciutat de València després de la caducitat de la concessió en mans d’una empresa privada.

“La prolongació de la línia 9 mostra la voluntat de l’EMT de donar servici a l’àrea metropolitana. Des de l’EMT sempre estem a disposició de l’Autoritat de Transport Metropolità per impulsar amb l’Ajuntament de València i la Diputació de València nous recorreguts per oferir els nostres servicis a l’àrea metropolitana”, ha afirmat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.